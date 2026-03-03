CCOO PV denuncia impagos de nóminas en Afanias Castellón: trabajadores sin cobrar sueldos y pagas extra

El sindicato CCOO PV ha denunciado los retrasos reiterados en el pago de nóminas de los trabajadores de Afanias Castellón. La organización ha señalado que la plantilla sufre ahora mismo el impago de los sueldos de diciembre, la paga extra de Navidad y la nómina de enero, en una situación que, según indican, se arrastra desde años anteriores.

Ante esta realidad, CCOO exige que “la representación legal de la plantilla participe de forma efectiva cuando se negocien y firmen los próximos conciertos con la Conselleria”.

Mayor transparencia

Además, los representantes sindicales reclaman, ante la entidad y ante la administración, mayor transparencia en dichos conciertos, así como garantías de cobro puntual y mecanismos de protección para que los retrasos en los pagos de la administración no se traduzcan, una vez más, en retrasos en el pago de las nóminas en un servicio esencial para personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Por ello, el sindicato intercomarcal de Educació CCOO PV Comarques del Nord ha convocado una rueda de prensa en la sede de CCOO en Castelló, ubicada en la plaza de las Aulas. El comité de empresa de Afanias Castelló e Isabel Descals, portavoz del SI de Educació CCOO PV Comarques del Nord, ampliarán la información y explicarán las próximas actuaciones.