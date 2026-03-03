El Consejo Social de la UJI entrega sus premios de investigación y emprendimiento estudiantil

El Consejo Social de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón ha entregado los premios de investigación, excelencia docente universitaria y a la iniciativa emprendedora estudiantil. En esta ocasión, a propuesta del jurado, se han concedido los premios de Investigación en la modalidad de Investigación Básica al catedrático de Química Física Vicent Moliner Ibáñez y en la modalidad de Innovación y Transferencia del Conocimiento al catedrático de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Luis Cabedo Mas, dotado cada uno con 6.000 euros y diploma.

Vicent Moliner Ibáñez es un pionero mundial en el estudio de la reactividad química en sistemas biológicos. Ha desarrollado y aplicado métodos híbridos multiescala, esenciales para comprender cómo las enzimas catalizan reacciones químicas bajo condiciones suaves, abriendo el camino al diseño racional de fármacos y al rediseño de biocatalizadores industriales. Entre sus contribuciones más notables destacan el uso del potencial electrostático proteico como coordenada de reacción, la aplicación de la teoría variacional del estado de transición para estudiar la dinámica enzimática, y los estudios sobre efectos túnel y compresión en reacciones biológicas. Más recientemente, ha liderado investigaciones sobre enzimas asociadas a enfermedades víricas, neurodegenerativas y cáncer, así como en rediseño enzimático para degradación de plásticos. Los resultados han sido publicados en revistas de alta calidad en el ámbito de conocimiento, como Nature Chemistry o Nature Communications.

Por su parte, Luis Cabedo Mas es director de la Cátedra UBE de Plásticos Sostenibles y ha sido promotor de una empresa basada en el conocimiento spinoff dedicada a estudiar la biodegradabilidad de los plásticos. De su trayectoria en transferencia de conocimiento destaca una colaboración continuada con empresas en el campo de los materiales poliméricos sostenibles y biodegradables, a través de contratos realizados al amparo del artículo 60 de la LOSU, de estancias en empresa y de proyectos desarrollados en colaboración con empresas. Además, ha desarrollado una intensa actividad de divulgación científica dirigida a toda la sociedad materializada en la participación en las diferentes ediciones de «Firujiciència», la «Noche europea de las investigadoras y los investigadores», «Connecta amb la ciència» y en el programa de emparejamiento entre científicos y parlamentarios que se desarrolló desde las Cortes Valencianas, entre otros.

Emprendedurismo

El XVIII Premio a la Iniciativa Emprendedora Estudiantil, también dotado con 6.000 euros y diploma, ha sido para Pablo Albert Renau, por el proyecto empresarial Higiea Soluciones para la Mujer, S.L. La empresa produce y comercializa un protector menstrual cómodo, reutilizable y completamente adaptado a la práctica de deportes acuáticos que permite la reducción de residuos plásticos frente a productos alternativos actuales en el mercado.

Finalmente, en el XVII Premio a la Excelencia Docente Universitaria se han concedido los galardones dotados con 2.000 euros y diploma a Irene Epifanio López, catedrática de Estadística e Investigación Operativa del Departamento de Matemáticas; Maria Maravé Vivas, profesora permanente laboral del Departamento de Educación y Didácticas Específicas; Maria Mercedes Segarra Ciprés, catedrática de Organización de Empresas del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, y Raquel Flores Buils, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología.

La entrega de los premios tuvo lugar el pasado 27 de febrero en el acto de aniversario de la creación de la Universitat Jaume I.