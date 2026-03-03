En Directo
Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Regina
El aviso de Aemet arranca el jueves y, por ahora, afecta al interior norte y sur y al litoral norte, con acumulados que podrían superar los 60 l/m² en 12 horas.
Castellón entra en el tramo más inestable de la semana por la llegada de la borrasca Regina. A partir del jueves, la Aemet activa alerta amarilla por lluvias y, de momento, el aviso se limita al interior norte y sur y al litoral norte de la provincia, en una jornada en la que las precipitaciones pueden ser persistentes.
Según las previsiones, en puntos del interior del norte —especialmente en la zona de confluencia entre els Ports y el Maestrat— podrían registrarse acumulados muy destacados. Aemet recuerda que estos temporales de principios de marzo suelen dejar lluvia más continuada que torrencial, y la evolución preocupa por su posible impacto en el arranque de la Magdalena 2026.
Consejos de 112CV: consulta la previsión y modera la velocidad
Emergències 112CV ya está lanzando avisos en redes para concienciar ante el episodio de lluvias. Recomienda consultar la predicción meteorológica y el estado de las carreteras, y si hay que coger el coche, circular por vías principales y moderar la velocidad.
Alberto Campos
Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
Se avecinan días lluviosos en Castellón. Lo dicen todas las previsiones, con la posibilidad bastante cierta de que las precipitaciones afecten a la programación de la Magdalena 2026. De momento, y antes de que la mascletà dé inicio a las fiestas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado la alerta amarilla por lluvias en la provincia.
Iván Fernández
¿Se repetirá la Magdalena pasada por agua de 2022? Cambios en la previsión del tiempo para Castellón
Castellón mira con preocupación al cielo ante la llegada de la borrasca Regina que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ubica hoy en el Golfo de Cádiz, lo que propiciará que se forme un temporal marítimo con viento del este y nordeste, mucha nubosidad y precipitaciones. Una situación que se puede prolongar durante bastantes días.
Lluís Pérez
La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en Castellón: cuándo y dónde lloverá más
La borrasca Regina pondrá fin a dos meses de pocas lluvias en Castellón y traerá, de nuevo, precipitaciones notables durante toda la semana, las cuales podrían dejar -según las previsiones del modelo Harome- un acumulado de 100 l/m2 en prácticamente toda la provincia, aunque se espera que las principales precipitaciones se acumulen en el norte de la provincia de Castellón.
