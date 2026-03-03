Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Regina

El aviso de Aemet arranca el jueves y, por ahora, afecta al interior norte y sur y al litoral norte, con acumulados que podrían superar los 60 l/m² en 12 horas.

Personas caminan con paraguas.

Personas caminan con paraguas. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Fede Navarro

Fede Navarro

Castellón

Castellón entra en el tramo más inestable de la semana por la llegada de la borrasca Regina. A partir del jueves, la Aemet activa alerta amarilla por lluvias y, de momento, el aviso se limita al interior norte y sur y al litoral norte de la provincia, en una jornada en la que las precipitaciones pueden ser persistentes.

Según las previsiones, en puntos del interior del norte —especialmente en la zona de confluencia entre els Ports y el Maestrat— podrían registrarse acumulados muy destacados. Aemet recuerda que estos temporales de principios de marzo suelen dejar lluvia más continuada que torrencial, y la evolución preocupa por su posible impacto en el arranque de la Magdalena 2026.

