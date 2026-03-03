Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Regina

Castellón entra en el tramo más inestable de la semana por la llegada de la borrasca Regina. A partir del jueves, la Aemet activa alerta amarilla por lluvias y, de momento, el aviso se limita al interior norte y sur y al litoral norte de la provincia, en una jornada en la que las precipitaciones pueden ser persistentes.

Según las previsiones, en puntos del interior del norte —especialmente en la zona de confluencia entre els Ports y el Maestrat— podrían registrarse acumulados muy destacados. Aemet recuerda que estos temporales de principios de marzo suelen dejar lluvia más continuada que torrencial, y la evolución preocupa por su posible impacto en el arranque de la Magdalena 2026.