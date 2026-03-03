El empleo sigue de cuesta de enero en Castellón: el paro crece en 112 personas

El mes de enero suele ser complicado para el empleo, con la resaca tras las fiestas navideñas y el final de los contratos temporales en hostelería y comercio. En este 2026, febrero también ha sido un mal periodo en Castellón, al aumentar el paro en 112 personas, de modo que el número total de demandantes de empleo en la provincia se sitúa en 31.794. Supone un 0,35% más respecto a enero, si bien en el acumulado anual las listas del paro bajan un 5,38%, con 1.809 demandantes menos en los últimos 12 meses.

Este dato de febrero de 2026 contrasta con el registrado en el segundo mes de 2025. En ese momento, Castellón bajó las cifras de desempleo en 697 personas.

Subida del paro en febrero

La causa de este resultado de febrero hay que encontrarla en la evolución del sector servicios, con 38 desempleados más, y especialmente en el colectivo sin empleo anterior, con 139 individuos más. En cambio, baja el paro en el resto de sectores. Agricultura retrocede en 14 personas, construcción en apenas dos personas, y destaca el descenso en industria, con 49 demandantes menos de trabajo.

En lo que respecta a los afiliados a la Seguridad Social, se detecta una mejora moderada del número de cotizantes, al crearse 396 nuevos empleos, lo que supone un 0,15% más. Castellón tiene en estos momentos una cifra de 262.897 cotizantes, casi un 3% más que hace un año, de modo que sigue en cifras de máximos históricos.

Afiliación al alza y expectativas para marzo

Si se mantiene la tendencia de los años anteriores, se espera que el paro baje a partir del mes de marzo. A ello contribuye el repunte de la actividad en eventos como las fiestas de la Magdalena de Castelló o las Fallas, además de la incorporación de personal a negocios turísticos, ante la proximidad de la Semana Santa y el comienzo de la temporada.

Por contra, habrá que estar atentos a la evolución del conflicto bélico desatado en Oriente Medio, y en qué medida puede esto afectar al mercado laboral de una provincia como Castellón. Un territorio exportador que sufre cuando hay crisis geopolíticas como estas.

Comunitat y España, evolución desigual

Los resultados de la Comunitat Valenciana muestran un panorama diferente. En el conjunto autonómico baja el desempleo en 1.102 personas, y se queda en 290.629 parados. Tanto Alicante como Valencia han visto reducir sus demandantes de empleo.

En España, el paro crece en 3.584 demandantes (+0,15%), y se sitúa en 2.442.646 personas.