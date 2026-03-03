La empresa de gasolineras Bdmed no logra reactivarse y entra en liquidación

El sector de las estaciones de servicio está en plena ebullición. La red de gasolineras no deja de crecer y todo gracias al impulso de las marcas low cost, que en provincias como la de Castellón ya acaparan más del 60% de los surtidores. Sin embargo, no a todas las marcas independientes les va bien.Y un ejemplo es la compañía castellonense Bdmed que no ha podido superar sus problemas financieros y, tras declararse en concurso de acreedores, entra en liquidación.

Con sede en Onda y especializada en la venta minorista de combustible y la distribución de carburantes a domicilio, Bdmed entró en concurso de acreedores en octubre del 2024 y lo hizo tras intentar sin éxito renegociar una deuda millonaria con la banca y otros acreedores. Ahora, y después de no haber sido posible establecer un convenio con los acreedores, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón da por terminada esa fase y se abre la de liquidación.

Venta de activos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el edicto judicial en la que se declara disuelta la entidad concursada y se acuerda, asimismo, el cese de sus administradores sociales, que serán sustituidos a todos los efectos por la administración concursal. Esta dispone de diez días para informar sobre las reglas especiales de liquidación para la venta de los activos y el pago a los acreedores, entre ellos, BBVA, Cajamar, Bankinter, Ibercaja, varias cajas rurales (entre ellas las de l'Alcora, Granada, Soria o Teruel), el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) o la Agencia Tributaria.

Fundada en el 2010, Bdmed llegó a tener 21 estaciones de servicio operativas, aunque en los últimos años se ha ido replegando y en estos momentos, y según consta en su página web, solamente dispone de 9. De esa cantidad, cinco se encuentran en Castellón, mientras que otras están en la provincia de Valencia y otra en Madrid, en concreto, en Mercamadrid.