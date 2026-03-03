Enrique Ortiz, empresario de Almassora, desde Dubái: "He visto proyectiles, pero no están bombardeando la ciudad"

La guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, con un nuevo frente activado en Líbano con Hezbollah, ha disparado la tensión en todo Oriente Medio desde el pasado fin de semana. El asesinato del líder supremo iraní, los ataques con misiles sobre Israel, los bombardeos sobre territorio iraní y el impacto en el Estrecho de Ormuz han elevado el riesgo regional, lo que ha provocado el cierre temporal de espacios aéreos en varios países del Golfo.

En ese contexto, el empresario de Almassora Enrique Ortiz (25 años) vive desde hace año y medio en Dubái y cuenta a Mediterráneo cómo se percibe la situación sobre el terreno. “No se está bombardeando Dubái, pero sí las bases militares de Estados Unidos que hay en Emiratos y este fin de semana vimos algún proyectil, que impacta bastante. Llevamos día y medio sin escuchar ninguna explosión”, explica.

Ortiz reconoce que en un primer momento impresiona vivir en primera persona una situación así, al tiempo que hace una llamada a la calma. “En Almassora, por fortuna, nunca vi nada parecido, pero en España creo que hay mucha desinformación con respecto a lo que nosotros estamos viviendo. Mi madre me llamó asustada creyendo que esto era la guerra, y para nada es así. Ha habido algo de tensión, pero no ves militares por la calle y la gente está haciendo vida normal”, concluye desde el terreno.

Según relata, en los primeros momentos se enviaron cientos de drones y algunos misiles, la mayoría interceptados por los sistemas de defensa. “Aquí la población confiamos totalmente en las defensas aéreas y en las autoridades. La respuesta del Gobierno está siendo ejemplar a diferencia de lo que hemos visto en España a la hora de gestionar crisis más recientes”, afirma.

El mismo sábado recibió en su móvil una alerta oficial del Ministerio del Interior emiratí, donde se podía leer el siguiente mensaje: “Debido a la situación actual y a una posible amenaza de misiles, busque refugio inmediatamente en el edificio seguro más cercano y manténgase alejado de ventanas, puertas y áreas abiertas. Espere más instrucciones”. Desde entonces, sigue las recomendaciones y permanece en casa con su pareja. “No he cambiado mi rutina habitual, seguimos yendo a los parques y haciendo vida normal, y no tenemos planeado irnos”.

Eso sí, lamenta la ausencia de comunicación con la Embajada española. “Echo de menos algún correo”, admite, aunque señala que algunos españoles ya están pudiendo salir del país y que se habla de una posible reanudación del tráfico: “Creemos que en unos días volveremos a estar como antes”.

Noticias relacionadas

Ortiz llegó a Dubái con 24 años para impulsar su agencia de marketing especializada en embudos de venta y lanzamientos para infoproductores. “No estoy aquí por los impuestos, aunque es cierto que en España tenía que pagar cerca del 50% y había muchas trabas. Aquí los primeros 750.000 euros están exentos, pero vine sobre todo por el cambio de mentalidad y las facilidades para crecer”, explica. “La burocracia casi no existe y los servicios funcionan con una rapidez impresionante”, concluye.