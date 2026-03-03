La escalada bélica en Oriente Medio mantiene en alerta a 468 empresas de Castellón

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán han desembocado en una escalada bélica en Oriente Medio que deja ya las primeras sacudidas económicas a nivel global y que, además, va a tener un fuerte impacto en Castellón. Y lo va a hacer por partida doble. Las cerca de 500 empresas de la provincia con intereses en la región miran con preocupación los últimos acontecimientos, mientras que el alza del precio del petróleo y del gas natural podrían disparar los costes energéticos de sectores como el azulejo, aunque si el conflicto se alarga la crisis podría extenderse al conjunto de la economía a través de un alza de la inflación.

Quienes desde el pasado sábado siguen muy pendientes de la evolución de la guerra son las 468 empresas de Castellón que durante el último año exportaron a los países de Oriente Medio productos por valor de 287,7 millones de euros. La mayoría, según los últimos datos del ICEX, son fabricantes de azulejos (la provincia envío a la zona pavimentos y revestimientos que alcanzaron los 217 millones), aunque Castellón también exporta materias primas y semifacturas de plástico (8,2 millones), material de protección de cultivos (5,5 millones) o pinturas y barnices (4,8). Y otro apunte más: Castellón es la tercera provincia del país que más vende en esta región, tan solo superada por Barcelona y Madrid.

Joaquín Andrés, responsable del área de Internacional de la Cámara de Comercio de Castellón, reconoce que Oriente Medio «es una zona sensible», y explica que la provincia «supone prácticamente el 50% de las exportaciones de la Comunitat Valenciana a este área, y el sector cerámico representa casi un 60% de este porcentaje». En el listado de los principales mercados del Tile of Spain, Arabia Saudí ocupa el puesto 13, con 65,7 millones; Emiratos está en el 15 con 61,3 millones, y Líbano en el 19, con 41 millones.

Desde la patronal cerámica Ascer admiten que Oriente Medio «tiene un peso limitado en las exportaciones de azulejos, con la excepción de algún mercado puntual como Israel», y por el momento «es prematuro hablar de impactos comerciales concretos o de pedidos bloqueados».

La energía, en el punto de mira

El problema, apuntan, «no es tanto comercial como energético», ya que el estrecho de Ormuz «canaliza el 20% del tráfico de petróleo y del gas mundial, por lo que cualquier interrupción prolongada puede tener un impacto directo en los precios de la energía que ya de por sí son muy volátiles». De hecho, el precio del gas en Europa escala más del 40% ante el cierre de la producción anunciada por Qatar.

Luis Martí, presidente de la patronal CEV en Castellón, coincide en el diagnóstico y asegura que, de momento, las consecuencias inmediatas del ataque a Irán sobre la economía de la provincia se están centrando en el aumento de los precios energéticos, destacando las fuertes subidas los precios del petróleo y del gas. «El cierre del estrecho de Ormuz y el desvío de buques todavía no está provocando escasez de ningún tipo, pero la nueva situación está provocando aumento de costes en fletes y seguros en el transporte marítimo, así como un alza en las cotizaciones de energías fósiles», afirma.

Martí dibuja dos posibles escenarios y los dos van a tener impacto en la economía de la provincia. «En un escenario de no escalada del conflicto, pero dependiendo de lo que se prolongue el cierre de estrecho de Ormuz, las ramas productivas más afectadas serán las más intensivas en consumo de gas y de petróleo, de sus derivados, y las energías renovables», describe. El otro es todavía peor. «Si hay una escalada y/o una mayor duración del conflicto, el aumento de estos costes podría llegar a extenderse al conjunto de la economía a través de un aumento de la inflación.», advierte. Y esa realidad afectaría a todos los sectores y todas las economías, pudiendo requerir medidas restrictivas en la política monetaria. «Todo ello confluiría mermas en el crecimiento agregado y en la generación del empleo», opina.

Quien también se ha pronunciado sobre el impacto económico de la escalada bélica es el president de la Generalitat. Juanfran Pérez Llorca asegura resulta «difícil cuantificarlo en la medida que el conflicto ha comenzado hace poco». También confía en que la crisis «acabe cuanto antes» y manifiesta que la prioridad del Consell pasa por "la coordinación y el seguimiento de la situación de los valencianos" en la zona.