Mercadona entregó 3.083 toneladas de alimentos a entidades sociales de la Comunitat en 2025

Mercadona donó en 2025 un total de 20.000 toneladas de alimentos a un conjunto de 850 entidades sociales con las que colabora diariamente para evitar el despercicio alimentario en sus más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal. De esta cifra, 3.083 toneladas correspondieron a organizaciones de la Comunitat Valenciana.

Durante el pasado año también donó a 130 entidades sociales 550 neveras y congeladores que, una vez dejaron de tener cabida en la operativa de la compañía, han sido destinadas a organizaciones sociales con el objetivo de facilitar su labor, según ha informado la cadena valenciana.

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, donde Mercadona colabora con 106 entidades sociales, la empresa donó 3.083 toneladas de alimentos (1.082 en Alicante, 454 en Castellón y 1.547 en Valencia) lo que equivale a más de 51.376 carros de la compra (18.030 en Alicante, 7.561 en Castellón y 25.785 en Valencia).

Mercadona cuenta con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que la cadena tiene implantado desde hace años.

Entre ellas, la donación de alimentos ocupa un lugar "especialmente relevante" por su impacto social en las más de 850 entidades sociales con las que colabora. Las 20.000 toneladas de productos donadas equivalen a más de 333.000 carros de la compra.

Gestión responsable

"Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", ha destacado Laura Cruz, Coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona.

Con esta iniciativa, la compañía "refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario, apostando por un modelo que prioriza la prevención, la colaboración social y el aprovechamiento responsable de los recursos", ha apuntado.