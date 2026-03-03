El puerto de Castellón presenta su candidatura para captar 75 millones de euros y generar cientos de empleos

El puerto de Castellón suma un nuevo avance en uno de sus proyectos más relevantes de los últimos años. Después de haber recibido la aprobación del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ahora se ha formalizado la candidatura el programa de ayudas Port-Eolmar. Una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para expandir las posibilidades de la energía eólica marina.

El plan de PortCastelló, detallado recientemente en la presentación de su hoja de ruta para los próximos años, pasa por captar 75 millones de euros en fondos europeos Next Generation EU, con la finalidad de "liderar el desarrollo de la eólica marina flotante en España". El presidente de la autoridad portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que "el puerto está dando los pasos necesarios para desarrollar ese proyecto, aprovechando unas condiciones geográficas privilegiadas y la existencia de fondos públicos para incentivar su crecimiento".

Candidatura al programa Port-Eolmar

La candidatura del puerto castellonense corresponde a la primera fase del proyecto de Muelle Ribera de Costa, en la dársena sur. Consiste en la ampliación de la línea de atraque, la ejecución de dragados hasta los calados de diseño y la generación de nuevas explanadas con capacidad portante adecuada para usos industriales vinculados a la eólica marina, tales como la fabricación, ensamblaje y botadura de aerogeneradores y plataformas flotantes de grandes dimensiones.

Las obras tienen una duración prevista de dos años, y contemplan una nueva línea de atraque con una longitud total de 625,45 metros, distribuida en un muelle principal de 471 metros y un muelle transversal de 154 metros. Está previsto que las obras generen unos 260 empleos, mientras que la actividad industrial de fabricación podría generar unos 700 puestos de trabajo directos cuando vaya a pleno rendimiento.

Inversiones y respaldo institucional

Las actuaciones impulsadas por PortCastelló cuentan con el respaldo de Puertos del Estado, que ha validado el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria, donde se incluye la dotación presupuestaria para acometer las infraestructuras portuarias necesarias para este desarrollo.

Rubén Ibáñez ha asegurado que la eólica offshore representa "una oportunidad irrenunciable para que Castellón se convierta en un referente internacional en energías renovables marinas, garantizando la competitividad del puerto en los próximos cinco años".

Objetivo 2030 y necesidades portuarias

El programa Port-Eolmar se enmarca en el objetivo nacional de alcanzar los 3 gigavatios de potencia eólica marina instalada antes de 2030, y responde a la necesidad de disponer de puertos con amplias superficies y calados adecuados para atender los nuevos proyectos industriales vinculados a las energías renovables.