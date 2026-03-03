La reina Letizia llega a Castelló: Recibimiento magdalenero al son del bolero de la ciudad
Las reinas de la fiestas, Clara Sanz y Ana Colón bailan ante la monarca al ritmo de este tema tradicional de la capital de la Plana
La reina Letizia ha sido recibida a su llegada al Auditori de Castelló por las reinas de las fiestas de la Magdalena, Clara Sanz y Ana Colón, quienes han interpretado un fragmento del bolero de Castelló. Una interpretación de la que ha disfrutado la consorte.
También han recibido a la monarca el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la presidenta de les Corts, Llanos Massó; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), Juan Carrión.
Letizia ha conversado un momento con Clara Sanz y Ana Colón antes de iniciar el acto en el que participa para dar visibilidad a las enfermedades raras.
