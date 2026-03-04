Aemet empeora sus previsiones para Castellón: amplía la alerta amarilla por lluvia

Los castellonenses, especialmente los vecinos de la capital de la Plana, están muy pendientes de la evolución del tiempo cara a los próximos días. Y es que parece que esta recta final del invierno en la provincia va a estar caracterizada por la lluvia, cerrando una estación que, este año, ha registrado un alto nivel de precipitaciones.

De momento, la actualización de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) trae novedades para Castellón, al menos cara a las próximas horas. Ayer, había activado en el interior y en el litoral norte la alerta amarilla por lluvias que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en el plazo de 12 horas.

Hoy a primera hora ha ampliado la alerta al litoral sur de la provincia, por lo que también se esperan precipitaciones de importancia en la Plana Baixa y la Plana Alta.

El aviso estará activo desde las 7.00 hasta las 0.00 horas. El viernes, al menos de momento, no se ha establecido ninguna alerta.

El tiempo en Magdalena

Lo que más preocupa a los festeros y a los visitantes que quieren disfrutar de la Magdalena es cómo será el tiempo en el primer fin de semana. Ahora mismo, las previsiones muestran que las precipitaciones serán las protagonistas. Si bien el sábado el agua amenaza al Pregón, para el domingo aún hay posibilidades de que la Romeria no se vea tan afectada por la lluvia.

La lluvia fue la protagonista en la Magdalena del 2022. / Mediterráneo

El miedo es que se repita una situación parecida a la Magdalena del 2022, cuando multitud de actos tuvieron que ser suspendidos a consecuencia del agua.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: