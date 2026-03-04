Aemet empeora sus previsiones para Castellón: amplía la alerta amarilla por lluvia
La agencia actualiza sus modelos cara a las próximas horas
Los castellonenses, especialmente los vecinos de la capital de la Plana, están muy pendientes de la evolución del tiempo cara a los próximos días. Y es que parece que esta recta final del invierno en la provincia va a estar caracterizada por la lluvia, cerrando una estación que, este año, ha registrado un alto nivel de precipitaciones.
De momento, la actualización de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) trae novedades para Castellón, al menos cara a las próximas horas. Ayer, había activado en el interior y en el litoral norte la alerta amarilla por lluvias que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en el plazo de 12 horas.
Hoy a primera hora ha ampliado la alerta al litoral sur de la provincia, por lo que también se esperan precipitaciones de importancia en la Plana Baixa y la Plana Alta.
El aviso estará activo desde las 7.00 hasta las 0.00 horas. El viernes, al menos de momento, no se ha establecido ninguna alerta.
El tiempo en Magdalena
Lo que más preocupa a los festeros y a los visitantes que quieren disfrutar de la Magdalena es cómo será el tiempo en el primer fin de semana. Ahora mismo, las previsiones muestran que las precipitaciones serán las protagonistas. Si bien el sábado el agua amenaza al Pregón, para el domingo aún hay posibilidades de que la Romeria no se vea tan afectada por la lluvia.
El miedo es que se repita una situación parecida a la Magdalena del 2022, cuando multitud de actos tuvieron que ser suspendidos a consecuencia del agua.
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
- El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
- Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias