La brecha de las pensiones: las mujeres perciben un 30% menos que los hombres en Castellón

La brecha de género existe también en las pensiones. En concreto, las mujeres perciben una mensualidad un 30% inferior a la de los varones en la provincia de Castellón según se desprende de los últimos datos de la Seguridad Social correspondientes al mes de febrero. Un dato que también denuncia la Coordinadora Feminista de Castelló con motivo del 8-M, día internacional de la mujer.

600 euros de diferencia

En concreto, la pensión media de Castellón se sitúa en 992,2 euros en febrero para las mujeres, mientras que para los hombres se sitúa en 1.513,84 euros, lo que supone una diferencia superior al 30%. Este dato aglutina todas las pensiones. El importe medio más elevado es el de la jubilación, que en el caso de las mujeres se sitúa en 1.052,96 euros; sin embargo, en los varones esta asciende a 1.661,32 euros en Castellón, lo que supone una diferencia de más de 600 euros.

Mariví Garrido, desde la Coordinadora Feminista de Castelló, explica que "la brecha tiene un origen en las cotizaciones y en la duración de las carreras. Las mujeres han desempeñado su actividad en trabajos peor remunerados, en muchas ocasiones de forma interrumpida (porque se han dedicado a cuidar de los hijos, padres, etc…) y además, muchas veces no llegan a los años máximos de cotización. Todo esto lleva a que las pensiones sean más bajas", argumenta. A ello se suma que "el trabajo del hogar no está reconocido, ni remunerado".

Discriminación laboral

La Coordinadora Feminista saldrá a las calles de Castelló el 6 de marzo a reivindicar que "Sense Feminisme no hi ha Democràcia". Tal y como indica Garrido, "las mujeres estamos discriminadas en el mundo laboral, sufrimos mayores tasas de desocupación y de paro de larga duración, con una división sexual del trabajo que supone peores condiciones laborales: mayor contratación temporal y parcial; peores condiciones retributivas; infravaloración de los puestos de trabajo ejercidos por mujeres; y obstáculos en la promoción profesional; interrupciones de la carrera profesional a causa de una carencia de corresponsabilidad familiar llena.

De octubre a diciembre, las mujeres trabajan gratis

La brecha salarial se sitúa en más de 5.000 euros en Castellón / ISABEL RAMON

"Qué puede hacer una mujer con una pensión mínima para vivir con dignidad"

Marisa Giner, de la asociación de gente mayor del Primer Molí, explica que la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres es una realidad que hay que conocer y sacar a la luz porque a estas alturas todavía genera un problema y una desigualdad importantes. Muchas mujeres mayores, por diferentes razones, no llegaron a entrar al mercado laboral, por lo que su pensión es mínima. Otras dejaron el trabajo profesional para casarse y seguir a su pareja, cuidar a los hijos, a los padres o a otros familiares... Además, el salario, teniendo la misma responsabilidad era, y todavía es, más bajo y por tanto su cotización también es más baja lo que acarrea consecuencias a la hora de cobrar la pensión.

Sobre cómo impacta en el día a día de las mujeres mayores, Giner señala que basta con mirar alrededor para ver qué pasa: "La cesta de la compra cada vez más cara, los alquileres por las nubes... se habla mucho de 'envejecimiento activo', pero no hay suficiente oferta pública y, por tanto, hace falta recurrir a profesionales privados". Ello por no hablar de la soledad no deseada: "Más del 90 por ciento de los mayores queremos vivir en casa pero con las necesidades cubiertas y universales y esto hoy cuesta mucho dinero. No tenemos muchas opciones pues no hay suficientes plazas públicas de residencias y las residencias privadas o concertadas están proliferando y con lista de espera. Con todo ello, ya puedes imaginar que puede hacer una mujer con una pensión mínima para sobrevivir con dignidad...", reflexiona.

Pensionistas

En la actualidad, la provincia de Castellón cuenta con 61.975 mujeres pensionistas, lo que supone un incremento respecto a hace 20 años, en que se situaban en 48.317 (casi un 30% más). De ellas, 38.203 mujeres cobran una prestación por jubilación, frente a las 26.989 que había en 2006 ( un 41% más). Por lo que respecta a las féminas que perciben pensión de viudedad son 15.733, lo que supone un ligero descenso respecto a hace 20 años, en que eran 16.857.

Por lo que respecta a los pensionistas varones, estos se sitúan en 64.381 cuando hace 20 años se situaban en 48.495. Las pensiones de jubilación llegan a 51.522, las de viudedad a 798.

Brecha salarial

De hecho, según Garrido, la brecha salarial en 2026 en el País Valenciano se sitúa en el 16,92%. "Esta desigualdad implica que la diferencia salarial respecto a los hombres es de unos 5.000€ en el año. Los contratos a tiempo parcial suponen el 22% para las mujeres frente solo el 7% para los hombres. La situación se agravia por la clara sobrerrepresentación masculina en los espacios de toma de decisiones, mientras las tareas de cuidados y del trabajo doméstico, esenciales para el sostenimiento de la vida, recaen mayoritariamente en las mujeres. En términos anuales, esta brecha significa que, simbólicamente, las mujeres dejamos de cobrar a partir del mes de octubre y trabajamos gratuitamente hasta final de año, una realidad que tiene consecuencias a largo plazo y se traduce en pensiones más bajas con una brecha de género del 32% que supone más precariedad y más vulnerabilidad. Como publicó Mediterráneo, "las profesionales de la provincia ingresan 5.999 euros menos que ellos, lo que en la práctica significa que en Castellón las mujeres perciben, de media, lo mismo que ganaban los hombres en 2015.

Acto del día de la Mujer

Cartel anunciador de la manifestación por el 8M el viernes 6, víspera del inicio de fiestas de la Magdalena. / BALMA PERIS

La Magdalena ha llevado a modificar el calendario del 8-M. Este año la efeméride coincide con el fin de semana grande de las fiestas de la Magdalena. La Coordinadora Feminista de Castelló es consciente de esta situación y, de hecho, ha decidido realizar una concentración el viernes día 6 de marzo a las 18.00 horas en la plaza de la Muralla Liberal bajo el lema: "Sin feminismo no hay democracia". Es la víspera del inicio de las fiestas de la Magdalena. Sin embargo, también han decidido que el 8 de marzo la Romeria de les Canyes tendrá un carácter feminista y reivindicativo, ya que lucirán la cinta morada junto a la cinta verde ligada a la caña.