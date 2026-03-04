CEEI Castellón facilita la digitalización de pymes y autónomos

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) ya tiene en marcha la Oficina Acelera Pyme (OAP), un servicio de asesoramiento gratuito y personalizado dirigido a pymes, autónomos y personas emprendedoras de la provincia de Castellón que quieran avanzar en su proceso de transformación digital.

Desde su inicio a principios de año, este servicio ya está acompañando de manera individualizada a más de 15 empresas y emprendedores del territorio, ayudándoles a incorporar herramientas digitales que mejoren su eficiencia, optimicen procesos y generen nuevas oportunidades de crecimiento.

Liderazgo en la era digital

En este marco, CEEI Castellón acogió un desayuno empresarial sobre el liderazgo en la era digital, en colaboración con XarxaTec y ESIC. La sesión fue impartida por José Manuel Plaza, director del Área Mediterránea en Telefónica, quien analizó cómo la digitalización, la inteligencia artificial y la ciberseguridad están redefiniendo la competitividad empresarial. Durante su intervención, puso de relieve la necesidad de integrar la tecnología como eje estratégico para generar ventajas sostenibles y reducir riesgos en entornos de alta incertidumbre.

Acompañamiento integral a la digitalización

La Oficina Acelera Pyme se configura como un punto de apoyo integral para la digitalización empresarial, ofreciendo acompañamiento tanto presencial como online. Más allá de un servicio informativo, la OAP actúa como aliado estratégico para integrar la tecnología en todas las áreas del negocio: desde la gestión interna y la relación con clientes hasta la toma de decisiones basada en datos.