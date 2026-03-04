La Diputación y Facsa definen una hoja de ruta para Castellón con los dirigentes del agua

La Diputación de Castellón y Facsa cierran el primer ciclo formativo para dirigentes del agua con una hoja de ruta para afrontar los grandes desafíos hídricos de la provincia.

El Salón de Recepciones del Palau Provincial ha acogido este miércoles la tercera y última sesión de la formación que, bajo el título Principales desafíos a los que se enfrenta la provincia de Castellón en materia de agua, ha puesto el foco en los retos estructurales y coyunturales que marcarán el futuro de la gestión hídrica en el territorio castellonense.

El diputado de Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, ha sido el encargado de abrir la jornada y ha subrayado la importancia de ofrecer formación especializada a los cargos públicos y profesionales que tienen responsabilidades del agua para impulsar “una transformación profunda y estructurada del modelo de gestión del agua en la provincia”.

Espacio de análisis

Esta iniciativa, impulsada con la colaboración de Facsa, ha servido como espacio de análisis, actualización y reflexión estratégica para alcaldes, concejales y personal técnico de los 135 municipios de la provincia en materia de gestión del ciclo integral del agua. A su vez, busca evidenciar el papel prioritario que la Diputación de Castellón otorga al agua dentro de sus acciones de gobierno y reforzar su liderazgo en la gestión integral del recurso, con un modelo basado en la anticipación, la corresponsabilidad y la defensa de los intereses de la provincia ante un contexto de creciente exigencia climática y normativa.

Al respecto, Iván Sánchez ha señalado que “la gestión eficiente y responsable del agua es un desafío crucial para la provincia y de ahí la importancia de implicar a los profesionales de los municipios de la provincia con responsabilidades en la gestión de estos sistemas”.

El diputado del Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, durante su intervención en el encuentro. / MEDITERRÁNEO

“Desde el primer día dijimos que esta sería la legislatura del agua, y lo estamos cumpliendo. Este primer ciclo formativo representa un paso decisivo para que los responsables municipales adquieran conocimientos prácticos y estratégicos, capaces de mejorar la gestión de los recursos hídricos en sus municipios”, ha indicado el diputado.

Así pues, la jornada ha permitido abordar de forma conjunta algunos de los principales vectores que condicionarán la gestión del agua en Castellón en los próximos años: la adaptación al cambio climático, la modernización de infraestructuras, la sostenibilidad económica del servicio, la digitalización y el refuerzo de la cooperación institucional.

Centrada en la sostenibilidad

En este marco, el jefe del área técnica de la Diputación, Emilio Monfort, ha presentado las bases para la definición de una hoja de ruta provincial orientada a la sostenibilidad. Por su parte, el catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universitat Politècnica de Valencia, Enrique Cabrera, ha aportado una visión estratégica sobre el futuro del agua urbana, incidiendo en la necesidad de avanzar hacia modelos basados en la eficiencia, la digitalización, la adecuada recuperación de costes y la planificación anticipativa ante un escenario de creciente incertidumbre climática.

El análisis de la realidad provincial ha venido de la mano de la responsable del área de suministro de agua de la Diputación, Ana Fito, y de la responsable del área de drenaje y depuración, Siro Cabedo, quienes han expuesto la situación actual de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, identificando fortalezas, necesidades de modernización y oportunidades de mejora para reforzar la resiliencia del sistema.

Las conclusiones y propuestas que se han recogido en este primer ciclo se plasmarán en un documento de síntesis que servirá como marco estratégico para avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, resiliente y sostenible en toda la provincia.