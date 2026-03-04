Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comedor de obreros

Empieza la reforma del antiguo restaurante J Zamora: el puerto de Castellón recupera un nuevo aliciente

Está previsto que en verano pueda comenzar a prestar servicio

Empieza la reforma de un conocido espacio del puerto de Castellón



Gabriel Utiel

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

El antiguo comedor de obreros del puerto de Castellón acelera la velocidad para volver a prestar su servicio y recuperar su condición de espacio de referencia de estas instalaciones. Hace más de un año que cerró sus puertas este restaurante, que operaba bajo el nombre de J Zamora, y desde la Autoridad Portuaria se dieron los primeros pasos para la reapertura.

Fue a finales del año pasado cuando salió a licitación la obra de reforma del inmueble, que fue adjudicada a la empresa Crisol Obras y Servicios, SL, por un importe de 494.147 euros, impuestos incluidos. Tras completar la formalización del contrato, los trabajos de remodelación ya han dado comienzo, como se puede atestiguar en las imágenes que acompañan a esta información.

Plazos para la reapertura

La compañía elegida tiene tres meses para poner a punto las instalaciones, mientras que PortCastelló prepara el procedimiento para que las empresas interesadas opten a su gestión. Una medida que se tomará en próximas reuniones del Consejo de Administración. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ya mencionó el objetivo de que en verano "ya esté en funcionamiento". Para ello se han trazado "plazos cortos para tenerlo en servicio en el menor tiempo posible".

CASTELLON. OBRAS REFORMA ANTIGUO RESTAURANTE J ZAMORA PORTCASTELLO. COMEDOR DE OBREROS

Detalle de los trabajos de reforma. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Las obras que ya están en marcha tienen una duración máxima de tres meses, por lo que el antiguo comedor de obreros podría estar a punto en el mes de junio. Las actuaciones incluidas son el cambio del falso techo, la colocación de mecanismos de aislamiento acústico, o la renovación de los aseos para mejorar las condiciones de accesibilidad.

Otras obras en el entorno del puerto

No es esta la única obra en marcha en este entorno. A pocos metros se desarrollan los trabajos de la antigua Comandancia de Marina, que tras una profunda remodelación ocupará la nueva sede institucional de PortCastelló. Además, en los bajos se ubicará el nuevo Museu de la Mar, fruto del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Castelló. Además de generar un nuevo hito arquitectónico en la zona, con una vanguardista fachada de cerámica, se abrirá el espacio situado a su alrededor como una nueva plaza y punto de encuentro.





