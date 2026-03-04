La guerra en Oriente Medio ya impacta en el campo en Castellón: gasóleo y fertilizantes suben de precio

Apenas han pasado cuatro días desde que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, pero las consecuencias de un conflicto bélico que ya afecta a todo Oriente Medio se extiende como una mancha de aceite. Y entre los sectores de Castellón perjudicados está el agrario, que en tiempo récord ha visto cómo suben los precios del combustible y los fertilizantes.

La Unió Llauradora i Ramadera ha asegurado que a pie de campo ya se detectan subidas del 5% en los precios de los fertilizantes y del 4% en el gasóleo agrícola, con una tendencia además al alza en el caso de que se prolongue la situación. Un encarecimiento al que se suma el incremento del coste de la energía eléctrica y el gas, además en un contexto ya de costes de producción altos y en una época en la que se incrementan los riegos y el abonado.

En el caso de los fertilizantes, las cotizaciones van al alza desde el establecimiento del nuevo impuesto al carbono por parte de la Comisión Europea y ahora todavía se encarecen más hasta llegar a ese nuevo 5% en apenas cuatro días, algo además que debería estar ya retirado en función de las promesas de las autoridades comunitarias de enero. La Unió recuerda que los fertilizantes son básicos para la producción y su encarecimiento aumenta el coste de explotación y condiciona las labores agronómicas de nutrición esenciales.

Por su parte, el precio del gasóleo agrícola ha reaccionado con una subida fulminante del 4 % hasta el día de ayer, sin que se haya producido interrupción alguna del suministro en España, por lo que no responde a factores de mercado "sino a pura especulación". "Se reproduce un patrón que el sector conoce demasiado bien y es el de que, ante cualquier tensión internacional, los precios de los inputs suben con rapidez y cuando la situación se estabiliza, las bajadas son lentas y parciales", describen.

Gasóleo cada vez más caro

Durante 2025, el precio del gasóleo agrícola osciló entre un mínimo de aproximadamente 1,080 euros por litro (media nacional) a mediados de junio, hasta un máximo de 1,18 euros por litro de finales de febrero. “Con un consumo anual de unos 2.000 millones de litros, la diferencia entre pagar el gasóleo a 1,08 o pagarlo a 1,18 sería de 200 millones de euros de sobrecoste para agricultores y ganaderos. Habrá que ver en cuánto se pone ahora” señala la organización agraria, que recuerda que en los meses siguientes al inicio de la guerra en Ucrania llegó a alcanzar los 1,7 €/litro.

Asimismo, la organización señala también que, del precio total del gasóleo en un año, aproximadamente un 25% son impuestos, fundamentalmente en concepto de Impuesto Especial de Hidrocarburos e IVA. "Ya es el colmo que cobren también el IVA del impuesto especial” se lamenta. Si bien es cierto que se aplica una devolución del IEH para el gasóleo agrícola, en realidad se devuelve muy tarde y solo aproximadamente la mitad del gasóleo agrícola consumido se beneficia de la misma por la complejidad del sistema.

Actuaciones, ya

La Unió Llauradora reclama al Gobierno, a la Comisión Europea y a la Generalitat que no aguarden a tomar medidas cuando haya una crisis del sector desatada en toda su virulencia. “Estamos en un sector estratégico que exige actuaciones preventivas urgentes”, señala.

En este sentido, la organización agraria pide que se prevea ya una ayuda excepcional en el caso de que se mantenga esta situación, tal y como se hizo en compensación por el incremento de costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes como consecuencia de la invasión de Ucrania con un presupuesto de 300 millones de euros.

Además, exige la imposición fiscal más baja posible para el gasóleo, una devolución acelerada del IEH y su posterior sustitución por un mecanismo de descuento en poste, un seguimiento riguroso de inventarios y márgenes en la cadena de suministro y, si se aprecia un riesgo real de interrupción del suministro de combustible, la utilización de las herramientas previstas para garantizar la estabilidad del mercado, incluida la liberación de reservas estratégicas.

"El sector no puede soportar una mayor carga económica en un escenario de alta volatilidad y necesita medidas urgentes que aseguren la estabilidad tanto del abastecimiento como de los costes productivos”, defiende Carles Peris, secretario general de la Unió. “Si no se actúa con rapidez, las consecuencias no serán solo para los agricultores, sino para toda la cadena alimentaria y esto lo vamos a pagar el eslabón más débil por abajo, que somos nosotros; pero también los colectivos más vulnerables por la parte del consumo”, concluye.

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja urge a los gobiernos de España, la Unión Europea y Estados Unidos a rebajar la tensión frente al conflicto bélico en Oriente Medio ante los graves perjuicios que puede ocasionar para el sector agrario. "Las dificultades en la producción y comercialización de materias primas en varios países asiáticos, sobre todo alrededor del Estrecho de Ormuz que bloquea los flujos comerciales, y el conflicto diplomático y comercial abierto entre los presidentes estadounidense y español amenazan con encarecer los costes de los fertilizantes, el gasóleo agrícola y la energía empleada para la maquinaria y el riego de las explotaciones agrarias, así como con reducir las exportaciones a EEUU, con especial protagonismo de productos agroalimentarios como vinos y aceites", explican.