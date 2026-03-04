Incertidumbre en las agencias de viaje de Castellón por la guerra en Irán: "Hay clientes que viajan en Semana Santa y están preocupados"

El mundo mira hacia Oriente Medio. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la extensión del conflicto bélico a toda la zona está provocando importantes consecuencias económicas. Uno de los sectores afectados es el turismo, con cientos de personas atrapadas en puntos como Dubai por el cierre del espacio aéreo. Y aunque, al menos de momento, las agencias de viaje de Castellón no tienen constancia de ningún viajero de la provincia en esa situación, sí se muestran preocupadas por las consecuencias a medio plazo si se alarga el conflicto.

Diego Tirado, presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viaje, asegura que la afectación de cara a las próximas fiestas de la Magdalena es cero. "En Magdalena la gente suele hacer viajes más cortos, con destinos como capitales europeas o estancias nacionales, y en este sentido no hay ningún problema", explica.

Otra cosa muy diferente son los viajes que las agencias ya tienen contratados para Semana Santa, verano o, en el caso de los viajes de novios, para septiembre u octubre, y cuyo destino es algún país de Oriente Medio o China, la India, Vietnam o Tailandia, y cuyos vuelos suelen hacer escala en algún aeropuerto de Oriente Medio. "Hay clientes de la provincia que tienen previsto viajar a estos destinos en Pascua o en verano y nos llaman para ver qué hacen", explica Tirado.

Desde las agencias de viaje lanzan un mensaje de tranquilidad para todos aquellos clientes que se encuentren en esa situación. "Para Semana Santa queda un mes y lo que sucederá hasta entonces es una incógnita", añade Tirado que reconoce que la escalada bélica está provocando una gran incertidumbre tanto en las agencias como en los clientes.

Tras el ataque de EE UU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, la aviación civil se ha visto profundamente afectada: numerosos países de la zona cerraron de inmediato su espacio aéreo o impusieron restricciones como cancelaciones, desvíos y retrasos masivos en una de las rutas más transitadas del mundo. Irán, Israel, Irak, Qatar, Kuwait, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron cierres totales o parciales de sus cielos como medida de seguridad.