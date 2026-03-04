Inma Castell, superviviente de cáncer, entrega su libro a la reina Letizia: "Me dieron seis meses de vida y ya son seis años gracias a la investigación"

La visita de la reina Letizia a Castellón este martes, con motivo del acto organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), ha estado cargada de gestos y momentos emotivos, entre ellos el protagonizado por Inma Castell, paciente oncológica y periodista, que logró entregarle un ejemplar de su libro El maratón de mi vida. Convivir con el cáncer es posible. Todo un testimonio de superación que evidencia la importancia de la investigación para salvar vidas.

“Hace unas semanas, en el día mundial contra el cáncer, la Reina hizo un discurso súper emotivo, hablando de la investigación y de la inversión como algo fundamental para dar vida a los enfermos de cáncer”, explica Inma, quien asegura que ese mensaje la tocó de lleno: “Yo soy enferma de cáncer y mi batalla continua es la investigación, porque a mí me ha salvado la vida”.

La oportunidad de encontrarse con la Reina en Castelló convirtió aquella emoción en un objetivo: hacerle llegar su libro como prueba de que la investigación da sus frutos. “Pensé: qué oportunidad tan bonita poder entregárselo como testimonio de una persona para demostrar que esa inversión que ella reivindica es rentable, que hay casos de éxito”.

Entre fuertes medidas de seguridad

El protocolo y las fuertes medidas de seguridad que rodean a la monarca hacían difícil cualquier acercamiento, si bien la reina Letizia destacó por su cercanía y quiso dedicar un extenso momento a saludar y conversar con los presentes en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Castell, entonces, decidió intentar darle un ejemplar del libro. "Lo llevé en el bolso. Pensaba que sería imposible, pero el no ya lo tenía”, apunta Inma.

Finalmente, tras comentarlo a los efectivos de seguridad y después de que revisaran el libro, aprovechó una oportunidad para dárselo en persona a la monarca, con dedicatoria incluida. “Yo soy periodista como tú”, le dijo Inma, a lo que la reina Letizia respondió al momento: “Yo era, era”. Y entonces, la castellonense lanzó la frase que resume su historia: “Soy paciente oncológica, me dieron seis meses de vida y ya hace seis años. Gracias a la investigación por la que usted tanto apuesta”. Añadió que le emocionaron especialmente sus palabras en el día mundial contra el cáncer y le explicó que había escrito su libro precisamente “a favor de la investigación contra el cáncer”.

La reina mostró su agradecimiento por estas palabras y echó un vistazo al libro, antes de seguir avanzando entre las numerosas personas que querían compartir un momento con ella. Un instante breve, pero lleno de simbolismo y que queda inmortalizado.