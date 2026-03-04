Joan, entrenador de pádel de Vinaròs en el Líbano: "Llevo con las maletas preparadas desde el lunes; esta no es mi guerra"

Joan Miralles, 32 años y natural de Vinaròs, viajó a Oriente Próximo el pasado mes de enero. Su intención era la de empezar un proyecto como entrenador de pádel en el Líbano, donde "este deporte vive un auge inesperado. Un amigo que llevaba aquí ocho meses me recomendó a mi actual empresa, que tiene 50 pistas repartidas por todo el país, y hasta ahora todo iba genial. Se gana bastante más que en España y la gente es muy hospitalaria, pero el conflicto ha marcado un antes y un después", reconoce.

Pese a que Irán está acaparando casi todos los focos en la esfera internacional, la escalada militar en la zona está afectando directamente al Líbano, sobre todo a los barrios controlados por la organización terrorista Hizbulá. Aunque él se encuentra “a 40 minutos al norte de Beirut”, concretamente en Joünié, afirma que vive el conflicto con un ojo puesto en el sur del país, donde “han entrado soldados” y la tensión es máxima. “La situación es muy difícil. La zona más de Hizbulá es un poco caótica. Donde está el mayor problema es en el sur, junto a Israel”, resume, mientras intenta tranquilizar a los suyos: “Yo estoy bien, no tengo ningún problema y sigo trabajando”.

Su rutina, cuenta, contrasta con las imágenes de bombardeos. “Donde yo vivo los negocios siguen funcionando con normalidad, pero soy consciente de que en los barrios de Hizbulá sí que será todo diferente”, explica. Describe Joan esa sensación de falsa calma que se instala cuando eres consciente de que el peligro está tan cerca de ti: “Mis jefes me han dicho que donde vivo yo no hay problema porque es una zona cristiana y no van a bombardear… pero no sabes qué puede pasar en cualquier momento”.

Imagen de Joan en el Líbano. / Mediterráneo

La única salida

La coyuntura regional, reconoce el vinarocense, se ha vuelto demasiado imprevisible como para quedarse en el país. Con ese telón de fondo, Miralles ya ha tomado una decisión: salir cuanto antes. “Tomé la decisión de movernos a un país europeo e iré a Chipre, que está a unos 40 minutos en avión. Intento que me puedan facilitar trabajo por un mes o dos y si no volveré a España. No vale la pena arriesgar; esta no es mi guerra”.

La salida tampoco está siendo sencilla. “Ya tengo el billete y en principio volaré el próximo lunes. Me cancelaron el último vuelo porque lo cogí con la compañía Cyprus y ahora en el aeropuerto solo trabajan con una aerolínea libanesa. Lo que quiero es llegar a la Unión Europea y una vez ahí ya veré qué hacer". Por si falla su primera opción, cuenta con el respaldo de la embajada: "Ya tienen mis datos y me han dicho que estoy en lista de evacuación por si hay algún problema. Me han recomendado que en cuanto pueda coja un avión comercial y salga de aquí”.

Mientras espera, vive en modo emergencia doméstica. “Llevo con las maletas preparadas desde el lunes”, dice. También atiende mensajes sin parar: “Desde el lunes estoy atendiendo a familiares y amigos todo el día”. Sus padres, reconoce, están “preocupados como es normal. Me dicen que vuelva… pero les digo que estén tranquilos porque hasta ahora no he tenido ningún problema y en cuanto tenga una oportunidad saldré”.