Lo que está en juego en Castellón con las amenazas de Trump: 708 millones en exportación y 512 empresas

De momento se trata solo de una amenaza, aunque Donald Trump ha demostrado muchas veces que cumple lo que dice. El presidente de Estados Unidos ha lanzado el mayor ataque hasta la fecha contra España, un país al que considera un "terrible aliado" y al que ha amenazado con imponer, incluso, un "embargo", que no ha terminado de definir. El rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para la campaña de bombardeos estadounidenses sobre Irán, ha levantado la ira del dirigente estadounidense, quien ha asegurado que "podría parar mañana, u hoy, mejor aún, todo negocio que tenga que ver con España. Tengo derecho a pararlo, a imponer embargos, o cualquier cosa que quiera. Y puede que lo hagamos con España".

El órdago de Trump podría suponer un importante golpe para la economía de Castellón. De hecho, este país supone el tercer destino de las exportaciones de las empresas de la provincia (solo superado por Francia y Alemania) y el sector más perjudicado sería el azulejo, que acapara casi el 70% de las ventas de Castellón a ese país. "Una eventual ruptura comercial con EEUU causaría un importante daño a la economía de Castellón. No un daño letal, pero sí un golpe en un contexto geopolítico tan complejo como el que estamos afrontando", explica Luis Martí, presidente de la patronal CEV en Castellón.

En 2025, y según los últimos datos del ICEX, Castellón vendió a Estados Unidos productos por valor de 708 millones de euros, mientras que las empresas norteamericanas exportaron a nuestra provincia bienes por 235 millones, lo que arroja un superávit comercial de 473 millones a favor de Castellón. En 2024, la diferencia todavía fue mayor, ya que los envíos ascendieron a 1.004,2 millones de euros mientras que las importaciones alcanzaron los 338,43 millones (saldo comercial de 666 millones).

Más de 500 empresas

En el capítulo exportador, durante el año pasado fueron 512 las compañías de la provincia con presencia en el mercado norteamericano y, de ellas, casi la mitad (245 son exportadores regulares). En total, vendieron a Estados Unidos productos por valor de 708 millones de euros y, de esa cifra, 466,3 millones fueron azulejos. "Estados Unidos es nuestro principal mercado de exportación, vendemos allí casi 500 millones de euros y suponen el 13% de nuestras exportaciones o el 10% de nuestras ventas totales", explica Alberto Echavarría, secretario general de la patronal cerámica Ascer.

Además de pavimentos y revestimientos, las compañías de la provincia también exportaron bienes de equipo (53,31 millones de euros); productos energéticos (45,36 millones); frutas, hortalizas y legumbres (24,44 millones) o bienes de consumo duradero como, por ejemplo, muebles (15,27 millones).

Y, ¿qué vende Estados Unidos a Castellón? El año pasado las importaciones alcanzaron los 235,16 millones de euros, de los que casi la mitad fueron productos energéticos (103,32). Les siguen los bienes de equipo (80,45 millones) y, a mucha distancia, las semifacturas (47,40).

La preocupación en Castellón por las palabras de Trump es máxima, aunque los empresarios insisten en que España es un país de la UE. "Las declaraciones de Trump son muy difíciles de valorar como una amenaza real habida cuenta nuestra pertenencia a la UE. Aplicando los tratados que nos vinculan, la UE no puede permitir sanciones unilaterales a un socio, y EEUU no creo que quiera un enfrentamiento abierto con la UE", describe el presidente de la patronal CEV en Castellón.