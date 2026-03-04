Llega lo peor de la borrasca Regina: Castellón en aviso amarillo este jueves por chubascos que pueden dejar 60 l/m2

Lo peor de la borrasca Regina en la provincia de Castellón se espera para este jueves. Por el momento la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo a todas las comarcas castellonenses ante la posibilidad de precipitaciones que pueden descargar 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y 20 en una hora. Unos chubascos que pueden venir acompañados de tormentas.

De acuerdo con la previsión, las precipitaciones pueden ser generalizadas y venir acompañadas de barro. Además cabe la posibilidad de que sean localmente fuertes y persistentes. Además, vendrán acompañadas de vientos del noreste, que pueden ser moderados en el litoral. Una situación similar se espera para el viernes, aunque por el momento no se ha activado ningún aviso. Habrá que estar, no obstante, atentos a las actualizaciones de Aemet. El sábado se esperan precipitaciones de débiles a moderadas, acompañadas de una bajada de las temperaturas máximas (de 16º bajan a 14º).

Marcará el arranque de la Magdalena

La borrasca marcará el arranque de las fiestas de la Magdalena. El catedrático de Climatología de la universitat Jaume I, José Quereda, explicó que la previsión mantiene una gran inestabilidad y precipitaciones en las jornadas de jueves a sabado. La columna central de aire polar de la dana se situa sobre la misma vertical de Castellón el mismo sábado. La aspiración de vientos marítimos parece mantener esa inestabilidad hasta el domingo, jornada en la que el tiempo podría estabilizarse algo, y en lunes y martes predominar el tiempo soleado, aunque con el rango térmico entre 16 y 8 grados. "El peor día será este jueves, con entre 30 y 40 litros", señala.

Tras un mes de febrero seco

Estas precipitaciones llegan tras un febrero más seco de lo normal. Según Aemet, febrero ha sido deficitario en las tres provincias, pero especialmente en Castellón, donde ha llovido un 72% menos de lo habitual. Además, febrero ha sido el más cálido desde 1937 en Castellón, con una temperatura 3,2º por encima de la media en el observatorio de Castellón. Y es que el mes ha venido marcado por la continua circulación de frentes y de temporales de viento de poniente durante las tres primeras semanas del mes, cuando se llegaron a nombrar hasta cinco borrascas de gran impacto: Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro.

Lluvias débiles

La inestabilidad irá in crescendo mientras avance la jornada. Según se desprende de la web de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) las lluvias hasta las 17.30 horas han sido de poca entidad este miércoles, como los 3,6 l/m2 de Bel, los 3 de Xert o 2,8 en Ares del Maestrat. El viento ha soplado con fuerza. En el interior destacan las rachas de Ares del Maestrat (68 km/h) y en la costa los 66 de Burriana. Las mínimas han llegado a 4º en El Toro, la nevera de la provincia, y las máximas han subido hasta los 17º en Benicàssim.