La guerra en Oriente Medio frustra el viaje de 48 castellonenses a Emiratos Árabes: "Íbamos en Magdalena, pero lo hemos anulado"

Han pasado apenas cuatro días desde que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán y el conflicto acabara extendiéndose a todo Oriente Medio, pero el impacto de la guerra ya se nota en todos los rincones del mundo. Más allá del drama social, con decenas de muertos a causa de las bombas, la escalada bélica no ha tardado en afectar a las cuentas de las empresas y al bolsillo de los ciudadanos, que cada vez pagan más por la gasolina. Y también ha impactado de lleno en la industria turística, con cientos de vuelos cancelados y viajeros de todos los rincones del planeta atrapados en el Golfo Pérsico.

Además de la gran cantidad de viajeros a los que la guerra pilló en Oriente Medio, el conflicto armado ha trastocado los planes de quienes tenían previsto viajar a la zona en los próximos días. Es el caso de un grupo formado por 48 castellonenses que el sábado 7 de marzo, coincidiendo con el inicio de las fiestas de la Magdalena, iba a desplazarse hasta Emiratos Árabes, una estancia que lógicamente ha sido suspendida.

Organizado por la agencia de viajes Resertours, el grupo tenía planeado salir desde el aeropuerto de Valencia este próximo sábado y, tras pasar siete días en ciudades como Dubái o Abu Dhabi, visitar los emiratos de Sarja y Ajman o realizar un safari por el desierto de Arabia, regresar a la capital de la Plana el 13 de marzo. "El conflicto bélico ha hecho que tengamos que anular un viaje que estaba planificado y organizado desde hace meses", explica Fermín Puig, gerente de una agencia de viajes que cuenta con establecimientos en Castelló y Vila-real. Todos los viajeros habían abonado el precio íntegro de la estancia, cuyo importe es de 2.195 euros.

"Nos han dicho que nos devolverán el dinero"

Desde el primer momento, Resertours ha estado en contacto con la empresa mayorista con la que trabaja desde hace años y la respuesta ha sido tranquilizadora. "Nos han comunicado que no habrá ningún problema para devolvernos el dinero del viaje, pero piden paciencia porque están desbordados, ya que en nuestra misma situación hay miles y miles de personas de todo el mundo", apunta Puig.

Noticias relacionadas

Además de la estancia en Emiratos Árabes, que esta agencia ha realizado en muchas otras ocasiones, también ha organizado para esta Magdalena viajes a Benidorm y Guadalajara, que también están completos. "En estos dos, obviamente, no hay ningún problema", describe el gerente de Resertours que reconoce que a estas alturas preparar otra instancia que sustituya a la que se ha anulado por la guerra en Irán resulta imposible. "No hay tiempo", sentencia Puig.