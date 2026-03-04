El PSPV-PSOE acusa a Barrachina de convertir la Diputación en una “trampa burocrática” que hace perder ayudas a los pueblos del interior
Jiménez denuncia que obligan a ayuntamientos pequeños a renunciar a subvenciones por los ajustados plazos
El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón, a través de la diputada Maria Jiménez, ha denunciado que la sucesión de renuncias a subvenciones provinciales de 2025 por parte de municipios como Cinctorres, Forcall o Palanques no responde a una falta de voluntad de los ayuntamientos, sino “al fracaso de una institución que impone calendarios de ejecución inasumibles para la administración local”.
Según ha explicado, estos pueblos han tenido que desistir de ayudas por valor de 21.000 euros en materia de medio ambiente “porque los plazos fijados por Marta Barrachina hacen imposible ejecutar y justificar los trabajos a tiempo”.
Jiménez ha señalado que esta situación evidencia que la Diputación “se ha convertido en una trampa burocrática para los municipios más pequeños”. En este sentido, ha remarcado que, “sin el apoyo económico de la corporación provincial, muchos de estos proyectos son difíciles de sacar adelante para los consistorios con menos recursos, pero que, con unos plazos tan irresponsables, es normal que la única salida que les quede sea renunciar a las ayudas”.
"Se pierden oportunidades"
La diputada socialista ha subrayado que, cuando se pierden estas subvenciones, “no solo se pierde dinero; también se pierden oportunidades para mejorar infraestructuras y servicios locales y para mantener vivos nuestros pueblos con nuevos puestos de trabajo”.
Por ello, el grupo socialista ha reclamado una planificación detallada de las ayudas provinciales para evitar que los plazos acaben devorando los proyectos. “El dinero, encerrado en los despachos de la Diputación, no sirve de nada. Donde tiene que ir es al mantenimiento forestal y a cubrir las necesidades reales de los pueblos”, ha defendido Jiménez.
Por último, Jiménez ha afirmado que “la Diputación está fallando en su razón de ser histórica, que es proteger a los municipios con menos recursos”, y ha criticado que presuma de eficacia y agilidad “cuando en realidad está haciendo perder, más que nunca, recursos a los pueblos más pequeños, que son precisamente los que más necesitan el apoyo institucional”.
