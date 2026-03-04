El puerto de Castellón se compromete con el entorno: proyecto contra la basuraleza en la playa del Serradal
La iniciativa, que comenzó en enero, incluye un diagnóstico participativo y culminará con una jornada de limpieza
La Fundación PortCastelló impulsa un proyecto ambiental para proteger la microrreserva de flora de la playa del Serradal del Grau de Castelló, sistema dunar declarado microrreserva de flora en 2019. Este espacio es un enclave de gran valor ecológico que, pese a la juventud de sus dunas, constituye uno de los ecosistemas litorales mejor conservados de la provincia.
El proyecto ambiental se centra en la lucha contra la basuraleza, la conservación de los espacios costeros y la implicación de la comunidad portuaria y la ciudadanía. Este ecosistema, además de actuar como barrera natural frente a la erosión y refugio de biodiversidad, constituye una zona de nidificación de aves vulnerables. El problema ambiental es la acumulación de residuos plásticos y otros desechos (basuraleza) generados por la afluencia turística, que amenazan la fauna y alteran el hábitat.
Compromiso con el entorno
El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que con esta iniciativa "damos un paso más en nuestro compromiso con el entorno para seguir avanzando para que puerto, Grao y nuestro mar Mediterráneo caminen juntos hacia un litoral más limpio, resiliente y vivo".
"Creemos firmemente que la protección de nuestros ecosistemas comienza con la educación y la implicación de las personas. Puerto, ciudad y mar forman parte de una misma realidad, y solo desde la colaboración podremos garantizar un litoral vivo, saludable y sostenible para las futuras generaciones", ha asegurado Ibáñez.
Implantación y desarrollo
El proyecto, que se desarrolla en tres fases, arrancó en el mes de enero con el diagnóstico participativo de basuraleza en el litoral y con una campaña educativa, enmarcada en las visitas escolares de "Conoce tu puerto" que organiza la Autoridad Portuaria entre la comunidad escolar y se desarrollará hasta el mes de mayo.
Asimismo, en una última fase hay prevista una jornada de limpieza en el entorno dunar y costero de la playa del Serradal en colaboración con la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Castellón y en la que participarán escolares de cinco años del CEIP El Pinar del Grau.
Limpieza del fondo marino
Asimismo, en el mes de junio tendrá lugar la actividad "Basuraleza" para recoger residuos del fondo marino, que se realizará por tercer año consecutivo en colaboración con voluntarios del Club Escorpa Castellón, y que se enmarca en la acción de apadrinamiento.
