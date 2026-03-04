Así ha quedado la votación de la jornada escolar en Castellón

La Conselleria de Educación ha informado este miércoles de la votación sobre el cambio de jornada llevada a cabo en los centros educativos de la Comunitat Valenciana. Una consulta que ha tenido en Castellón un resultado inverso al de Alicante.

En concreto, en Castellón la respuesta mayoritaria ha sido en contra de la jornada continua. Concretamente, de los seis centros que han realizado la consulta sobre la modificación de la jornada escolar, cinco han preferido continuar con la jornada partida y solo uno —el CEIP número 5 de Benicarló— ha optado por la modalidad intensiva.

FAMPA Castelló había defendido que la decisión sobre la jornada escolar debería ser asumida directamente por la Conselleria de Educación, y no quedar “exclusivamente” en manos de cada comunidad educativa. A juicio, este enfoque ayudaría a evitar desigualdades tanto dentro de la escuela pública como entre la pública y la concertada, y permitiría aplicar criterios homogéneos orientados al interés general.

Qué significa jornada partida

La jornada continua permite concentrar las clases lectivas hasta las 14.00 horas y completar el horario escolar, tras el servicio de comedor, con actividades extraescolares de carácter voluntario para las familias.

El procedimiento para solicitar el cambio de horario exige una mayoría cualificada de dos tercios tanto en el Claustro como en el Consejo Escolar. Posteriormente, en la votación de las familias, es necesario obtener al menos un 55 % de votos favorables sobre el total del censo para que la administración autorice la modificación.

Los centros que iniciaron el procedimiento, pero no obtuvieron autorización para someterlo a votación han recibido un informe motivado de la Dirección General de Ordenación Educativa en el que se detallan las causas de la desestimación.

La Comunitat

En el curso 2025-2026, un total de 774 centros de Infantil y Primaria de la Comunitat Valenciana aplican la jornada continua, lo que supone más de la mitad del total, tras haber alcanzado el consenso necesario entre claustro, consejo escolar y familias.

Un total de 17 centros educativos públicos de los 32 convocados en la Comunitat Valenciana para votar sobre el horario escolar del curso 2026-2027 han apostado por la jornada partida, es decir, el 56%, tal y como ha anunciado el director general de Ordenación Educativa, Nacho Martínez Arrúe. El porcentaje más alto ha sido en Alicante, donde el 80 % de los centros ha votado sí al cambio de jornada.