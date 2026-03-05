El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento

El aeropuerto de Castellón blindará su aparcamiento con el objetivo de prevenir posibles fugas de vehículos que esquiven los diferentes mecanismos de control y vigilancia instalados.

La Dirección General de Aerocas ha licitado, por un importe de 47.956,29 euros con impuestos, el suministro y la instalación de un cerramiento adicional para la zona del estacionamiento de pago de la infraestructura de Vilanova d'Alcolea.

Los trabajos consistirán, "para evitar que usuarios abandonen el aparcamiento por puntos distintos a las salidas controladas", en instalar una bionda y bolardos de metal que permitan el paso de pasajeros con maletas, pero no la salida de vehículos, según se establece en el pliego de condiciones.

Los trabajos durarán como máximo un mes

La intervención no supondrá una reducción de las plazas de estacionamiento disponibles por la instalación de dichos elementos y tendrá lugar en la zona frontal, más próxima a la terminal, y en el lateral izquierdo. La licitación fija que el plazo de recepción de ofertas por parte de las mercantiles interesadas en llevar a cabo los trabajos concluirá el próximo 17 de marzo y que el plazo de ejecución será de un mes, a contar desde la formalización del contrato.

Hace apenas un par de semanas la instalación trabajaba aún en los detalles para activar el sistema de pago por el uso del aparcamiento, cambio que estaba previsto inicialmente para el año pasado y que pretende incrementar la rotación y el control de los vehículos con tarifas reducidas, al contemplar un importe máximo diario de seis euros.