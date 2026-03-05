El aeropuerto de Castellón duplica este mes su oferta de rutas: vuelos y chollos disponibles desde marzo

Marzo, además de las fiestas de la Magdalena o las fallas, supone un punto de inflexión para la conectividad aérea de la provincia, pues implica el arranque de la temporada estival en el sector aeronáutico. El aeropuerto de Castellón, a la práctica, doblará a lo largo de este mes el número de rutas comerciales activas, pasando de las cinco que funcionan ahora a un total de diez.

La base de Vilanova d'Alcolea opera, hasta el momento, las rutas que permanecen operativas durante todo el año. Se trata de la línea de Ryanair a Londres Stansted, la decana del aeropuerto, y la de Bruselas. También funcionan las de Wizz Air a Bucarest y Cluj-Napoca, así como la de Iberia-Air Nostrum a Madrid, que permite a su vez enlazar con los 86 destinos de la red de la compañía, facilitando así por ejemplo un viaje con escala desde la provincia a Nueva York.

La incorporación progresiva

De forma progresiva se irán incorporando otras opciones estacionales, todas operadas por la aerolínea de bajo coste Ryanair, de cara a final de mes. En concreto, las rutas a Berlín y Budapest serán las primeras en incorporarse al catálogo, el próximo 29 de marzo. La línea a la capital alemana funcionará en miércoles y domingo, mientras que la de la Hungría lo hará en jueves y domingo.

Solo un día después, el 30 de marzo, volverán a Castellón los vuelos a Milán y Cracovia, ambos con dos frecuencias semanales por sentido, los lunes y los jueves. Mientras, el último día del mes, el 31, Castellón recuperará la conexión a Düsseldorf Weeze, operando en martes y sábado.

Pasajeros acceden a un avión de Ryanair en el aeropuerto de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Más en mayo

Habrá que esperar ya hasta mayo para que lleguen nuevas adhesiones a la oferta de la infraestructura provincial, si bien en abril se reforzará la conexión a Londres Stansted, que añadirá frecuencias los jueves a las de los lunes y viernes que mantiene ahora. El quinto mes del año centrará el protagonismo en las líneas nacionales, pues Volotea retomará los vuelos con Asturias y Bilbao, en martes y sábado en ambos casos.

La ruta entre la provincia y la ciudad portuguesa de Oporto, de Ryanair, regresará el 4 de junio, con vuelos programados en jueves y domingo. Lo hará después de las novedades anunciadas para este año, pues el 1 de junio se inaugurarán las conexiones a Bolonia, en lunes y viernes, y a Manchester, en lunes y jueves.

El aeropuerto de Castellón alcanzará en pleno verano, en el mes de julio, las 16 conexiones comerciales activas, siendo el número más alto de toda su historia. Será tras el regreso de la línea de Iberia-Air Nostrum a Palma de Mallorca. Todo ello hará posible, siempre que la demanda lo permita, batir un nuevo récord de pasajeros, gracias a las 400.000 plazas que se ofertan en los 2.400 vuelos programados durante el 2026, a lo que habrá que sumar operativas chárter, como la prevista con Bratislava.

Billetes desde 11 euros

Más allá del calendario, en cuanto a los precios, resulta fácil hallar billetes a buen precio para volar antes de los meses centrales del verano. A modo de ejemplo, están disponibles pasajes desde 11 euros para Bilbao o 22 a Asturias.

También es posible viajar para pasar cuatro días en abril en Milán por 30 euros, ida y vuelta, o a Londres por 34 euros. Berlín se oferta desde 40 euros y Cracovia o Düsseldorf Weeze a partir de 55 euros. Por su parte, quienes deseen desplazarse a Madrid, pueden hacerlo desde Castellón por 39 euros por trayecto.