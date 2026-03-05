El aeropuerto de Castellón logra el mejor febrero de su historia: este año se ofrecen más de 400.000 plazas

El aeropuerto de Castellón vuelve a batir récord de actividad. En el mes de febrero, la instalación experimentó un aumento de viajeros del 22%, con un total de 12.689 personas. Pasados los dos primeros meses del año, que además son los de menor afluencia de turistas a la provincia, ya se suman 24.809 pasajeros. La directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado que el registro de febrero "es el mejor en este mes en la trayectoria del aeropuerto". Además, ha detallado que en el acumulado de los dos primeros meses del año "suponen un aumento del 17,7 % respecto al mismo periodo de 2025".

Año clave para el tráfico comercial

París explica que 2026 "es un año clave para el aeropuerto de Castellón en términos de tráfico comercial, ya que ha programado el mayor número de rutas regulares de su historia, con un total de 16". Se trata de la mayor operativa de su historia, con 2.400 vuelos regulares y más de 400.000 plazas ofertadas. El objetivo marcado es superar el resultado de 2025, en que el aeropuerto logró su récord anual con 318.309 pasajeros.

Reactivación de rutas y nuevas frecuencias

Como ya detalló Mediterráneo, este mes se reactivan líneas y se aumentan frecuencias. La directora general explica que a finales de este mes el aeropuerto duplicará su actual oferta de rutas con la reincorporación de cinco conexiones estivales, todas operadas por Ryanair. El 29 de marzo, se retomarán las líneas con Berlín y Budapest; el 30 marzo, las de Milán y Cracovia; y el 31, la de Düsseldorf Weeze.

Más conexiones a partir de mayo

Estas cinco rutas se sumarán a las actuales de Bruselas, Londres, Bucarest, Cluj y Madrid, que funcionan todo el año.

Por otra parte, a finales de mayo se retomarán conexiones con Bilbao y Oviedo. En junio, se pondrán en marcha las nuevas líneas de Manchester y Bolonia y se reactivará la de Oporto. Finalmente, en julio, vuelve la conexión con Palma de Mallorca.