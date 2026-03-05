La borrasca Regina deja hasta 80 litros de lluvia en Castellón

La tregua de las últimas semanas ha finalizado, y Castellón vuelve a estar envuelta en un tiempo inestable. La borrasca del momento se llama Regina, y ya ha mostrado sus primeros efectos en la provincia. Prácticamente todos los municipios han recibido precipitaciones, y en algunos casos con una elevada intensidad.

Es el caso de Aín, con 84 litros por metro cuadrado, Alfondeguilla, con 62,2 litros, o Eslida, donde se registraron 60,8, según los datos proporcionados desde Avamet. En buena parte de la provincia se recogieron entre 30 y 40 litros por metro cuadrado, especialmente en las localidades del interior. Pese a las grandes cantidades, no hay constancia de incidencias que requirieran de la presencia de bomberos.

Alerta por lluvias en toda la provincia

Desde las 11.00 horas, todo el territorio de Castellón se encuentra en alerta amarilla. Una situación meteorológica que se mantendrá tanto el viernes como el sábado -inicio de las fiestas de la Magdalena de Castelló- por chubascos que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, y que podrían ir acompañados ocasionalmente de tormentas.