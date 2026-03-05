Castelló ensalza la cultura como herramienta para promover el feminismo

El Ayuntamiento de Castellón mantiene su firme compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y ha programado un amplio abanico de actos con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

Bajo el lema Juntas somos más fuertes, los actos arrancaron el pasado domingo con la XX Cursa de les Dones y se retomarán el 18 de marzo con el acto institucional en el que el Consejo de Igualdad concederá el Premio Olimpia a Salomé Esteller, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón (AECC).

XXXIII Concurso de Relatos

Durante el mismo acto también se entregarán los premios del XXXIII Concurso de Relatos, en el que han participado 128 obras procedentes de toda España y de países como Argentina, Alemania, Inglaterra, Suiza y Portugal. El primer premio ha recaído en el relato Las que oyen el ruido del mar, de Ester Lorente Peñalva, de La Rioja; el segundo premio ha sido para Mosquits de dos rodes, de Diana Giménez Gil, de Castelló, y el accésit ha correspondido a Noventa y tres, de Pilar Díaz Romero, también de Castelló.

El viernes 20 de marzo tendrá lugar el recital Poesía de Mujer, interpretado por la reconocida actriz Charo López, que dará voz a textos de autoras fundamentales en su trayectoria vital. Acompañada al piano por José Manuel Cuenca y con la participación del barítono Luis Santana, el espectáculo combina música y literatura en un recorrido por obras de Gloria Fuertes, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Sor Juana Inés de la Cruz o Emilia Pardo Bazán, entre otras grandes autoras de la literatura universal.

El viernes 20 de marzo tendrá lugar el recital Poesía de Mujer, interpretado por la reconocida actriz Charo López. / Sergio Par

Actividades formativas

La programación incluye también diversas actividades formativas, como el taller participativo para la construcción de un mural cerámico, impartido por el profesorado de la Escola d’Art i Superior de Disseny. El proyecto consiste en la elaboración colectiva de piezas cerámicas en forma de hexágono que conformarán un mural como símbolo del rechazo social a la violencia contra las mujeres.

Asimismo, se desarrollará un taller de autodefensa feminista, de 10.00 a 14.00 horas, que ofrecerá herramientas individuales y colectivas para prevenir y afrontar la violencia machista. La formación abordará la identificación de los distintos tipos de violencia, el análisis de las relaciones abusivas y el fortalecimiento de las redes de apoyo entre mujeres.

Proyección de ‘Casa en flames’

Los actos seguirán el 25 de marzo en el Teatro del Raval con la proyección de la película Casa en flames (2024), dirigida por Dani de la Orden, que obtuvo nueve nominaciones a los Premios Goya y consiguió el galardón a mejor guion original, además de estar nominada a los premios Feroz y Forqué.

La programación se completará en mayo con la Escola de Igualdad, que se celebrará los lunes y miércoles de 18.00 a 20.00 horas. Las sesiones estarán impartidas por las agentes de igualdad del Servicio Municipal de Igualdad de Oportunidades (SIO).