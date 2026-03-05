Acto central por el día de la mujer
La Diputación de Castellón ensalza a Mª Carmen Miralles como referente empresarial
Barrachina hace entrega del reconocimiento 'Construïm Juntes' a la CEO de Todojuguete y presidenta de Networking Directivas por su trayectoria y compromiso con la igualdad
La Diputación de Castellón ha ensalzado este jueves la constancia, el esfuerzo y compromiso de Mª Carmen Miralles con la entrega del galardón Construïm Juntes, todo un reconocimiento a su trayectoria profesional, liderazgo empresarial y compromiso con la igualdad en el ámbito económico y social de la provincia.
La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha sido la encargada de otorgar el galardón a la CEO de Todojuguete y presidenta de la asociación Networking Directivas Castellón, en la gala desarrollada en el Salón de Recepciones del Palau Provincial, acto central de la programación con motivo del 8M, día internacional de la mujer.
"No pidieron espacio, pero lo hicieron posible"
“Hoy celebramos las mujeres que no pidieron espacio, pero lo hicieron posible, las que no hablaron de liderazgo, pero lideraron sin nombrarlo. Las que no se sintieron excepcionales, pero fueron esenciales”, ha subrayado la máxima dirigente provincial, quien ha puesto en valor que Miralles representa los valores que este premio busca reconocer por su sólida trayectoria, su compromiso con la igualdad, su impulso al emprendimiento femenino y su contribución al desarrollo económico local.
El galardón Construïm Juntes ha contado con el consenso del Consell Provincial de la Dona y visibiliza a su vez las más de tres décadas de experiencia de Miralles en el sector del juguete, pues ha sido clave para la evolución de Todojuguete, empresa que en el 2025 cumplió 35 años de historia en Castellón. “Cuando decimos su nombre, no hablamos solo de una persona. Hablamos de una historia. De aquellas que no empiezan con aplausos, sino con trabajo. De aquellas que no se cuentan de golpe, sino paso a paso”, ha indicado Barrachina, quien ha recordado aquel sueño que persiguió Miralles y que, a día de hoy se ha multiplicado “hasta dibujar un mapa de esfuerzo repartido por muchos puntos del país”.
Durante su intervención, la dirigente provincial ha expresado que “durante siglos, las mujeres mantuvieron firme el futuro de esta provincia. Mientras unos decidían, ellas resolvían. Mientras unos soñaban, ellas lo hacían posible. Mientras unos se iban, ellas se quedaban, y quedarse, cuando el camino es dificultoso y el futuro parece incierto, es la forma más genuina de valentía”.
Herramientas para tomar las riendas y actuación musical como broche
Tras la entrega del galardón, la jornada se ha concluido con la conferencia Cuenta contigo, a cargo de Patri Psicóloga, quien ha mostrado al público asistente las herramientas y la importancia de tomar las riendas de nuestra propia vida y alcanzar así nuestros objetivos personales, profesionales y deportivos.
La actuación musical del grupo de cuerda DÄZS Quartet ha puesto el broche de oro a la cita que refuerza el compromiso de la Diputación por avanzar en la sensibilización, la promoción y formación sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
