El convenio del metal de Castellón encalla y los sindicatos ya plantean "medidas de presión"

La negociación del nuevo convenio del metal en la provincia de Castellón no avanza. El miércoles se celebró la cuarta reunión entre los sindicatos y las diferentes patronales implicadas. Según detallan de forma conjunta CCOO y UGT, "se han tratado los puntos propuestos en la anterior reunión", lo que supuso "un intenso cambio de impresiones con ningún avance, más allá de comprometerse a dar respuesta a algunos de ellos en la próxima reunión".

Disparidad de criterios en la vertiente social

La valoración de los representantes de los trabajadores expone que hay una "disparidad de criterios" a la hora de acercar posiciones en unos puntos que, en principio, evitan las tablas salariales y las horas de trabajo anuales para priorizar medidas sociales, como la modificación de pluses, la subrogación de trabajadores o la evaluación sobre fenómenos de estrés térmico.

Desde los sindicados afirman que quieren "demostrar nuestra buena fe en la negociación, por lo que se ha consensuado introducir otros tres puntos por cada parte el próximo día". Pese a ello, mencionan que quieren ver "avances con acuerdos concretos", ya que de no ser así "se empezará a plantear alguna medida de presión que desbloquee la negociación".

Posibles medidas de presión y próxima cita

En el comunicado no mencionan la medida a adoptar, pero cabe pensar que se comenzaría con concentraciones, con la posibilidad de convocar alguna jornada de huelga.

Desde los sindicatos ya mencionaron en la anterior reunión que esta negociación iría para largo, y que los temas más controvertidos, como los sueldos, se analizarían una vez se produjeran acercamientos en la vertiente social. El sector del metal en Castellón está representado por cinco patronales: Asebec (maquinaria cerámica), Aiecs (instaladores eléctricos), Astrauto (talleres de automóviles), Apimagc (instaladores de agua, gas y calefacción) y UPEM (Unión Provincial de Empresas del Metal).

Noticias relacionadas

La próxima reunión del convenio será el 27 de marzo.