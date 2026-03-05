Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto institucional

La Diputación de Castellón defiende una sociedad más justa e inclusiva por el 8M

Equipo de gobierno, PSOE y Compromís defienden avanzar en un municipalismo igualitario

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, encabezó el acto de lectura del manifiesto por el 8M.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, encabezó el acto de lectura del manifiesto por el 8M. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

La Diputación de Castellón ha reafirmado este jueves su compromiso con la igualdad de oportunidades y una sociedad más justa e inclusiva en el marco de la programación preparada con motivo del 8M, día internacional de la mujer.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha leído el manifiesto institucional en el Palau de les Aules. Un texto, impulsado desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y con el respaldo del equipo de gobierno provincial, PSOE y Compromís, que incide en construir un municipalismo igualitario.

"Garantizar los derechos"

“Debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa sin discriminación de género, y conseguir romper los techos de cristal”, ha afirmado la dirigente provincial.

A través del manifiesto, como ha expresado la presidenta durante la lectura, se ha abogado por potenciar la participación activa en la vida local, y conseguir romper los techos de cristal, para poder llegar a una igualdad real de oportunidades y representación social que se merecen las mujeres".

TEMAS

