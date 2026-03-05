Acto institucional
La Diputación de Castellón defiende una sociedad más justa e inclusiva por el 8M
Equipo de gobierno, PSOE y Compromís defienden avanzar en un municipalismo igualitario
La Diputación de Castellón ha reafirmado este jueves su compromiso con la igualdad de oportunidades y una sociedad más justa e inclusiva en el marco de la programación preparada con motivo del 8M, día internacional de la mujer.
La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha leído el manifiesto institucional en el Palau de les Aules. Un texto, impulsado desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y con el respaldo del equipo de gobierno provincial, PSOE y Compromís, que incide en construir un municipalismo igualitario.
"Garantizar los derechos"
“Debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa sin discriminación de género, y conseguir romper los techos de cristal”, ha afirmado la dirigente provincial.
A través del manifiesto, como ha expresado la presidenta durante la lectura, se ha abogado por potenciar “la participación activa en la vida local, y conseguir romper los techos de cristal, para poder llegar a una igualdad real de oportunidades y representación social que se merecen las mujeres".
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
- Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
- El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
- Aemet empeora sus previsiones para Castellón: amplía la alerta amarilla por lluvia