DONES 2026 consolida su tercera edición en la UJI con una llamada urgente a no perder a las mujeres senior del sector

DONES 2026 ha reunido hoy en la Universitat Jaume I a profesionales de la comunicación, la publicidad y las relaciones públicas en una mañana de reflexión en torno a una idea tan incómoda como evidente: cuando las mujeres desaparecen de la parte alta de la industria, no solo se pierde talento, también se rompe la transmisión de un conocimiento que no está en ningún manual: el de la experiencia.

Bajo el lema “Conciliar para no desaparecer”, el encuentro ha vuelto a llenar de conversación una sala repleta de profesionales del sector publicitario —agencias, anunciantes, alumnado con preguntas— abiertos al debate y al networking, con un programa diseñado para “escuchar, debatir y convertir este aprendizaje en criterios y buenas prácticas aplicables” al día a día de agencias, marcas y equipos.

La jornada arrancó con la inauguración de la exposición y una bienvenida institucional a cargo de Elsa González Esteban (vicerrectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad), Javier Vellón Lahoz (decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales), Magdalena Mut Camacho (vicedecana del Grado de Publicidad y Comunicación Corporativa) y Víctor Roca (presidente del Colegio Oficial de Publicidad).

El eje de esta edición puso nombre a una realidad que muchas profesionales reconocen desde sus primeros años: la “pirámide truncada”. Mientras los perfiles senior masculinos siguen siendo visibles en posiciones de liderazgo, las mujeres de esa misma generación prácticamente “desaparecen del mapa”. DONES 2026 abordó el impacto cultural y profesional de esa brecha, subrayando el riesgo de perder lo que el evento define como “conocimiento tribal”: esa sabiduría práctica que solo se adquiere con experiencia y se transmite de persona a persona.

La sala quedó asombrada ante la charla “inspiracional”, a cargo de Gema Arias, directora general de estrategia creativa en Kitchen y miembro del C de C. La profesional puso sobre la mesa una realidad: pensar en el futuro del sector exige mirar con honestidad qué barreras siguen expulsando a las mujeres cuando la carrera se vuelve más exigente y la vida pide cuidados y conciliación.

A continuación, el bloque de “herramientas reales” aterrizó el debate con la presentación de la Guía de Conciliación, a cargo de Lucía de la Vega (directora ejecutiva en Gettingbetter y embajadora de Más Mujeres Creativas en Alicante), desmontando el mito de la creatividad “24/7” y señalando qué prácticas sí están funcionando para retener talento.

Uno de los momentos más celebrados fue el conversatorio “Una charla entre el futuro y la experiencia”, con Paula Valenciano (planner en Sr. Rushmore) y Chari García (publicitaria y vicepresidenta del Colegio de Publicidad de la Comunitat Valenciana), que conectó generaciones desde la honestidad: la energía joven necesita referentes senior para no repetir errores, y la experiencia necesita espacio para seguir aportando y hacer evolucionar el sector.

La jornada culminó con la mesa de debate sobre relevo generacional y fuga de talento femenino, moderada por Fabrizia Fenaroli (planificación estratégica en Agencia Estimado), con voces como Majo Alonso (Rosebud), Marta Guillén (directora creativa en Sapristi), Ana Tébar (fundadora y directora creativa de Humo), Marisa Pérez (ComunitAD), Elvira Antón (directora del proyecto Envejecer en la Publicidad), Neus Notari (alumna de la UJI) y Álex Rubio (Junta Directiva del Colegio y director de Twelfhundred). El debate giró alrededor de dos preguntas —“¿Por qué se van?” y “¿Cómo hacemos que se queden?”—, dejando claro que el sector tiene deberes pendientes para próximas ediciones.

Con el cierre y el aperitivo/networking, DONES 2026 se despide dejando algo más que titulares: un consenso creciente en el sector sobre la urgencia de un modelo sostenible que no obligue a elegir entre carrera y vida, y que proteja el valor estratégico de la experiencia.

Esta tercera edición se confirma como una jornada tan necesaria como inspiradora: un espacio para mirar de frente los retos de la profesión, compartir aprendizajes y salir con ideas aplicables desde el día siguiente. La implicación del público dejó claro que el cambio no solo es posible, sino que ya está en marcha. Con la energía y esperanza de las nuevas generaciones como mejor señal, la organización se despide agradeciendo el apoyo de patrocinadores, ponentes y asistentes, y lanzando una invitación abierta: seguir sumando voces y compromiso para reencontrarnos el próximo año con más avances y más referentes que no desaparezcan, sino que lideren.