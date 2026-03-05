Más lluvia en Castellón: Aemet vuelve a activar la alerta amarilla... y 100% de probabilidades de un primer sábado de Magdalena pasado por agua

La del jueves está siendo una jornada de lluvia en Castellón, con todo el territorio provincial en alerta amarilla por precipitaciones que pueden dejar acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en el plazo de 12 horas. Y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta situación está lejos de remitir.

De hecho, ha activado de nuevo cara al viernes y al sábado el aviso por lluvias tanto en el interior como en el litoral. La previsión contempla hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas ocasionales.

El tramo horario de la alerta el viernes va desde las 0.00 horas hasta las 0.00 horas del sábado; y el sábado desde las 0.00 hasta las 18.00 horas.

Lluvia en Magdalena

Una de las incógnitas cara al primer día de la Magdalena ya no es si va a llover -algo prácticamente seguro atendiendo al modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet-, sino cuánto y en qué momento del día.

Según este sistema predictivo, entre las 0.00 y las 18.00 horas del sábado las precipitaciones son seguras, por lo que actos como la primera mascletà de fiestas pueden peligrar.

Probabilidad de lluvia en Castellón entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

Es a partir de las 18.00 cuando el modelo muestra una menor probabilidad de precipitaciones, aunque sigue siendo alta (un 65%).

Esta es la predicción de Aemet en Castellón cara a los próximos días: