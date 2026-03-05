Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clúster MaestrazgoJosé Elias MoncofaLluvia CastellónComercio Vila-realTrabajador pobrePrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Más lluvia en Castellón: Aemet vuelve a activar la alerta amarilla... y 100% de probabilidades de un primer sábado de Magdalena pasado por agua

Las precipitaciones no se interrumpirán durante las próximas horas

Imagen de archivo de un día de lluvia en Castelló.

Imagen de archivo de un día de lluvia en Castelló. / Toni Losas

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

La del jueves está siendo una jornada de lluvia en Castellón, con todo el territorio provincial en alerta amarilla por precipitaciones que pueden dejar acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en el plazo de 12 horas. Y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta situación está lejos de remitir.

De hecho, ha activado de nuevo cara al viernes y al sábado el aviso por lluvias tanto en el interior como en el litoral. La previsión contempla hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas ocasionales.

El tramo horario de la alerta el viernes va desde las 0.00 horas hasta las 0.00 horas del sábado; y el sábado desde las 0.00 hasta las 18.00 horas.

Lluvia en Magdalena

Una de las incógnitas cara al primer día de la Magdalena ya no es si va a llover -algo prácticamente seguro atendiendo al modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet-, sino cuánto y en qué momento del día.

Según este sistema predictivo, entre las 0.00 y las 18.00 horas del sábado las precipitaciones son seguras, por lo que actos como la primera mascletà de fiestas pueden peligrar.

Probabilidad de lluvia en Castellón entre las 12.00 y las 18.00 horas.

Probabilidad de lluvia en Castellón entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

Es a partir de las 18.00 cuando el modelo muestra una menor probabilidad de precipitaciones, aunque sigue siendo alta (un 65%).

Noticias relacionadas

Esta es la predicción de Aemet en Castellón cara a los próximos días:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
  2. Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
  3. La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
  4. Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
  5. Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
  6. Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
  7. El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
  8. Aemet empeora sus previsiones para Castellón: amplía la alerta amarilla por lluvia

La cerámica incrementa su producción antes del estallido de la guerra en Oriente Medio

La cerámica incrementa su producción antes del estallido de la guerra en Oriente Medio

DONES 2026 consolida su tercera edición en la UJI con una llamada urgente a no perder a las mujeres senior del sector

DONES 2026 consolida su tercera edición en la UJI con una llamada urgente a no perder a las mujeres senior del sector

Más lluvia en Castellón: Aemet vuelve a activar la alerta amarilla... y 100% de probabilidades de un primer sábado de Magdalena pasado por agua

Más lluvia en Castellón: Aemet vuelve a activar la alerta amarilla... y 100% de probabilidades de un primer sábado de Magdalena pasado por agua

El convenio del metal de Castellón encalla y los sindicatos ya plantean "medidas de presión"

El convenio del metal de Castellón encalla y los sindicatos ya plantean "medidas de presión"

El aeropuerto de Castellón logra el mejor febrero de su historia: este año se ofrecen más de 400.000 plazas

El aeropuerto de Castellón logra el mejor febrero de su historia: este año se ofrecen más de 400.000 plazas

El aeropuerto de Castellón duplica este mes su oferta de rutas: vuelos y chollos disponibles desde marzo

El aeropuerto de Castellón duplica este mes su oferta de rutas: vuelos y chollos disponibles desde marzo

El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento

El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento

Nules homenajea a la Mujer Destacada el 8M

Nules homenajea a la Mujer Destacada el 8M
Tracking Pixel Contents