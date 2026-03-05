Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clúster MaestrazgoJosé Elias MoncofaLluvia CastellónComercio Vila-realTrabajador pobrePrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Marisa Torlà (PP Castellón): "El PSOE vendía humo con las residencias de mayores"

La secretaria de Acción Social defiende las obras que están a punto de culminar

Marisa Torlà en Borriol, durante una asamblea sobre el centro de día.

Marisa Torlà en Borriol, durante una asamblea sobre el centro de día. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La secretaria ejecutiva de Acción Social e Igualdad del Partido Popular de Castellón, Marisa Torlà, reivindica los recursos "de ladrillo" que hoy se levantan en la provincia "y que entierran el humo de ocho años de propaganda socialista" en materia de residencias de mayores y centros de día. "Proteger a nuestros mayores, garantizarles un envejecimiento activo y facilitarles recursos que fomenten su actividad es un objetivo claro de las políticas del PP", destacó.

La formación expone que Teresa, en el Alto Palancia, "ultima las obras de su centro de día", mientras en el de Borriol "el ayuntamiento, presidido por Compromís, sigue sin tramitar la cesión de la instalación al Consell". En Vistabella "se ultima un proyecto que el alcalde solicitó que se ampliara en plazos y que la Generalitat Valenciana autorizó. Completa el plan de actuaciones el proyecto de centro de día previsto en Culla, cuya adjudicación de obras se formalizó el pasado febrero".

Infraestructuras en marcha

Construida la residencia de Sant Joan de Moró y ultimando las obras de la que se ejecuta en Sant Mateu, "seguimos trabajando para dar servicios, con las instalaciones reales que dan soluciones. Porque ya sabemos que el PSOE vendió humo durante ocho años pero no construyó ni una sola infraestructura".

A estas obras cabe sumar las de Castelló, con una nueva residencia y un centro de día. Proyectos dirigidos a "garantizar la mejor atención y cuidado de nuestros mayores, que por fin se sienten protegidos y atendidos".

Críticas a la gestión anterior

En cambio, Torlà afirmó que la alcaldesa de la Vall, "la socialista Tania Baños cerró la residencia Hogar Sagrada Familia. Es un ejemplo de la mala política que los castellonenses quisieron echar fuera de las instituciones".

Noticias relacionadas

"Trabajamos para superar las 37.000 plazas alcanzando un incremento de 4.000 plazas adicionales respecto a 2023", ha explicado Torlà. "Porque somos conscientes de que durante ocho años nada se hizo en este sentido y nuestros mayores fueron víctimas de una mala praxis política. Hemos venido a resolverlo y lo demostramos con hechos", ha concluido Torlà.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
  2. Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
  3. La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
  4. Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
  5. Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
  6. Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
  7. El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
  8. Aemet empeora sus previsiones para Castellón: amplía la alerta amarilla por lluvia

Marisa Torlà (PP Castellón): "El PSOE vendía humo con las residencias de mayores"

Marisa Torlà (PP Castellón): "El PSOE vendía humo con las residencias de mayores"

La Diputación de Castellón defiende una sociedad más justa e inclusiva por el 8M

La Diputación de Castellón defiende una sociedad más justa e inclusiva por el 8M

La UJI reitera su compromiso con la igualdad de género con motivo del 8M

La UJI reitera su compromiso con la igualdad de género con motivo del 8M

El precio del combustible coge velocidad: una docena de gasolineras de Castellón ya venden el diésel por encima de 1,7 euros

El precio del combustible coge velocidad: una docena de gasolineras de Castellón ya venden el diésel por encima de 1,7 euros

El PSPV-PSOE de Castellón alerta del auge de movimientos radicales contra los derechos de las mujeres "amparados por el PP"

El PSPV-PSOE de Castellón alerta del auge de movimientos radicales contra los derechos de las mujeres "amparados por el PP"

bp e Iberdrola entran en la recta final de la construcción en Castelló de la mayor planta de hidrógeno verde

bp e Iberdrola entran en la recta final de la construcción en Castelló de la mayor planta de hidrógeno verde

El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento

El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento

La cerámica incrementa su producción antes del estallido de la guerra en Oriente Medio

La cerámica incrementa su producción antes del estallido de la guerra en Oriente Medio
Tracking Pixel Contents