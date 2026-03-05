Marisa Torlà (PP Castellón): "El PSOE vendía humo con las residencias de mayores"

La secretaria ejecutiva de Acción Social e Igualdad del Partido Popular de Castellón, Marisa Torlà, reivindica los recursos "de ladrillo" que hoy se levantan en la provincia "y que entierran el humo de ocho años de propaganda socialista" en materia de residencias de mayores y centros de día. "Proteger a nuestros mayores, garantizarles un envejecimiento activo y facilitarles recursos que fomenten su actividad es un objetivo claro de las políticas del PP", destacó.

La formación expone que Teresa, en el Alto Palancia, "ultima las obras de su centro de día", mientras en el de Borriol "el ayuntamiento, presidido por Compromís, sigue sin tramitar la cesión de la instalación al Consell". En Vistabella "se ultima un proyecto que el alcalde solicitó que se ampliara en plazos y que la Generalitat Valenciana autorizó. Completa el plan de actuaciones el proyecto de centro de día previsto en Culla, cuya adjudicación de obras se formalizó el pasado febrero".

Infraestructuras en marcha

Construida la residencia de Sant Joan de Moró y ultimando las obras de la que se ejecuta en Sant Mateu, "seguimos trabajando para dar servicios, con las instalaciones reales que dan soluciones. Porque ya sabemos que el PSOE vendió humo durante ocho años pero no construyó ni una sola infraestructura".

A estas obras cabe sumar las de Castelló, con una nueva residencia y un centro de día. Proyectos dirigidos a "garantizar la mejor atención y cuidado de nuestros mayores, que por fin se sienten protegidos y atendidos".

Críticas a la gestión anterior

En cambio, Torlà afirmó que la alcaldesa de la Vall, "la socialista Tania Baños cerró la residencia Hogar Sagrada Familia. Es un ejemplo de la mala política que los castellonenses quisieron echar fuera de las instituciones".

"Trabajamos para superar las 37.000 plazas alcanzando un incremento de 4.000 plazas adicionales respecto a 2023", ha explicado Torlà. "Porque somos conscientes de que durante ocho años nada se hizo en este sentido y nuestros mayores fueron víctimas de una mala praxis política. Hemos venido a resolverlo y lo demostramos con hechos", ha concluido Torlà.