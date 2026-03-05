Moncofa organiza la carrera 5K por la Igualdad

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Moncofa ha elaborado una programación especial para conmemorar el Día de la Mujer.

Los actos empezaron el pasado 2 de marzo con una charla en la casa de la cultura a cargo de las deportistas de élite de Moncofa Noelia Masiá, Irene Martí, Arantxa Igual, Merxe Moreno y Raquel Gascó.

'Mujeres y ciencia: una historia borrada'

Al día siguiente hubo otra charla titulada 'Mujeres y ciencia: una historia borrada', impartida por la profesora de la Universitat Jaume I (UJI), Marina Martínez, con la colaboración de la Fundació Isonomia. Los actos seguirán hoy con una masterclass de defensa personal y mañana se procederá a la lectura del manifiesto con la participación de los niños y niñas del CEIP Científic Avel·lí Corma. También habrá un concurso de cocas dulces y saladas.

Deporte

El sábado 7 se celebrará la carrera 5K por la Igualdad, así como la tradicional cena de la mujer y el posterior baile. La programación culminará el domingo 8, Día Internacional de la Mujer, con una tarde de teatro en la casa de la cultura de la localidad.

Es fundamental recuperar referentes femeninos en todos los ámbitos profesionales» María Teresa Alemany — Concejala de Igualdad

La concejala de Igualdad, María Teresa Alemany, destaca que «es fundamental recuperar referentes femeninos en todos los ámbitos profesionales». «Necesitamos que nuestras niñas crezcan sabiendo que pueden ser lo que quieran ser», concluye la edila.