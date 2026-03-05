Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte total AP-7 CastellónJosé Elias MoncofaClúster MaestrazgoPesticidas prohibidos cítricosAlerta amarilla CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Nules homenajea a la Mujer Destacada el 8M

El Ayuntamiento entregará la insignia de oro a diferentes mujeres del municipio en reconocimiento a su trayectoria

Homenaje a algunas mujeres destacadas del municipio el pasado año.

Homenaje a algunas mujeres destacadas del municipio el pasado año. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Nules

El Ayuntamiento de Nules ha organizado, un año más, una completa programación conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres que se desarrollará los días 6 y 8 de marzo, bajo el lema Unidas en una sola voz. Entre los actos principales cabe destacar también este año el Homenaje a la Mujer Destacada de Nules, un acto en el que se entregará la insignia de oro a diferentes mujeres del municipio en reconocimiento a su trayectoria profesional, dedicación y trabajo en diversas disciplinas.

Este acto, que dará comienzo a las 18.00 horas en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal, junto a la lectura del manifiesto, la tradicional ofrenda floral a la escultura de la Mujer Trabajadora y la actuación de Begoña Sánchez (a partir de las 17.30 horas), tendrán lugar el mismo Día de la Mujer, el domingo 8 de marzo, en lo que será la jornada grande del 8M.

Publicación del Ayuntamiento de Nules sobre los actos del 8M.

No obstante, la programación arrancará el viernes 6 con el espectáculo de humor A vore com lliguem açò de Carol Tomás y Patricia Ferreró a partir de las 19.00 horas y la presentación de la campaña de Cruz Roja Les dones a la literatura: grans escriptores, bones lectores (19.00 horas) ya que otros actos como la inauguración de la exposición fotográfica Nosaltres y el taller de actividades lúdicas previstos por la mañana han sido aplazados por la alerta meteorológica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents