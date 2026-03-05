Onda celebra el 8M con un destacado reconocimiento a sus ‘Creadoras’

Hay ciudades que conmemoran una fecha. Y hay ciudades que aprovechan esa fecha para reforzar aquello que las une. En Onda, el 8 de Marzo se traduce en una programación completa bajo el lema Creadoras, una agenda cultural y social que pone el foco en el talento, la participación y el compromiso colectivo.

La propuesta de este año busca reconocer la aportación de las mujeres en todos los ámbitos —cultural, profesional, educativo y empresarial— y generar espacios de encuentro abiertos a toda la ciudadanía. El Ayuntamiento ha diseñado una programación diversa que combina cultura, formación, prevención y emprendimiento, entendiendo que el progreso de una ciudad se construye con la implicación de todos.

Lectura del manifiesto

El arranque llegará con la lectura de un manifiesto el Día Internacional de la Mujer, un acto que reafirma el compromiso municipal con la igualdad de oportunidades, el respeto y la convivencia. A partir de ahí, marzo se llenará de propuestas pensadas para distintos públicos y generaciones.

El teatro y la danza ocuparán un lugar destacado con espectáculos como Todas las mujeres que habito. / Mediterráneo

El teatro y la danza ocuparán un lugar destacado con espectáculos como Todas las mujeres que habito, un recorrido escénico por distintas generaciones femeninas que se celebrará mañana viernes 6 de marzo en el Teatro Mónaco, y Femmes, un homenaje a la evolución de la mujer en el flamenco, que tendrá lugar el sábado 28 de marzo, también en el Teatro Mónaco. Cultura como herramienta de reflexión y también de disfrute compartido.

La programación incorpora además espacios de diálogo y formación. La propuesta Homes que volem canviar propone un foro de reflexión sobre corresponsabilidad y relaciones sanas. Las charlas de Psico Woman ofrecen claves para comprender y acompañar a la Generación Z en el ámbito emocional y digital. Y el curso de defensa personal para mujeres aporta recursos prácticos que refuerzan la seguridad y la confianza.

Educación en valores

La educación en valores también tiene su espacio. El taller familiar del Museo del Azulejo Manolo Safont utiliza el patrimonio cerámico local como punto de partida para trabajar el respeto y la igualdad desde la infancia, implicando a las familias en este proceso. Uno de los ejes centrales de la campaña ha sido el concurso de ilustración Creadoras, que ha reunido 16 propuestas artísticas y ha puesto en valor el talento local.

La obra ganadora, La columna vertebral d’una dona, de la ondense Rebeca Brun, se ha convertido en la imagen oficial del cartel del 8M. / Mediterráneo

La obra ganadora, La columna vertebral d’una dona, de la ondense Rebeca Brun, se ha convertido en la imagen oficial del cartel del 8M, simbolizando la aportación esencial que hacen las mujeres al desarrollo social y cultural del municipio.

Más actos

La programación se completa con la presentación de la nueva Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Onda – Dona Onda, una iniciativa que impulsa el liderazgo femenino, el networking y el crecimiento económico local desde la colaboración. Con Creadoras, Onda lanza un mensaje claro: reconocer el talento, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer la convivencia son objetivos compartidos que enriquecen al conjunto de la sociedad.