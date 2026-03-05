El precio del combustible coge velocidad: una docena de gasolineras de Castellón ya venden el diésel por encima de 1,7 euros

Los pronósticos se han cumplido. El conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán ya ha empezado a notarse en los precios del petróleo. El precio del barril de Brent, que es el indicador de referencia en Europa para el coste del petróleo, se sitúa este jueves por encima de los 79 dólares, 13 más que antes del incio de la guerra. Un alza que ya ha empezado a trasladarse a los surtidores de todo el país y que podría hacerlo todavía más en los próximos días. En Castellón, la sin plomo 95 se paga hoy a 1,603 euros el litro de media, mientras que el diésel está a punto de alcanzar a la gasolina y cotiza en los surtidores de la provincia a 1,59 euros.

La Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio (APES) de Castellón ya advirtió a principios de semana del subidón que estaba a punto de llegar. Sus proveedores les habían comunicado "incrementos drásticos" para las entregas programadas a partir del miércoles, y esperaban un aumento para el gasóleo de 12 céntimos por litro y, en el caso de la gasolina, de alrededor de 6 céntimos por litro, unas cifras que hacen referencia al precio de compra por litro para las gasolineras. La noticia corrió como la pólvora y a lo largo de la jornada del martes se formaron largas colas en la mayoría de las cerca de 200 gasolineras de la provincia.

La escalada de los precios no ha tardado en trasladarse al surtidor y, aunque el incremento empezó a notarse desde principios de esta semana, ha sido en las últimas horas cuando ha cogido máxima velocidad. Un ejemplo: el litro del diésel, el combustible más utilizado en Castellón, costaba a principios de semana una media de 1,449 euros, un 10% menos que los 1,594 euros que marca este jueves en las estaciones de servicio de la provincia. Y eso significa que llenar un depósito medio de 55 litros cuesta hoy 7,98 euros menos que a principios de semana.

Hacia los dos euros el litro

El coste del diésel prácticamente ya iguala al de la gasolina, y se encara hacia los dos euros. De hecho, y según la información actualizada del Ministerio para la Transición Ecológica, con valores de hoy mismo, hay una docena de estaciones de servicio de la provincia que ya venden el gasóleo A por encima de los 1,7 euros el litro. En mayo del año pasado, el gasóleo se situó en Castellón en 1,360 euros, un 15% más barato que ahora.

Con la gasolina ocurre algo muy similar. En las gasolineras de Castellón cuesta una media de 1,603 euros el litro, un 6,5% más que a principios de esta misma semana. No obstante, hay ocho estaciones de servicio de la provincia que ya la comercializan a un precio que supera los 1, 7 euros.