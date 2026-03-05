El PSPV-PSOE de Castellón alerta del auge de movimientos radicales contra los derechos de las mujeres "amparados por el PP"

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha alertado este jueves de que el auge de movimientos radicales contra los derechos de las mujeres, "alimentados por los altavoces de la extrema derecha y amparados, desgraciadamente, por parte del PP, está abriendo una brecha aún mayor en el camino hacia la igualdad real".

La vicesecretaria general provincial, Merche Galí, ha advertido que este discurso "está rompiendo consensos construidos durante décadas y está desvirtuando la mirada de muchos hombres jóvenes sobre el feminismo, hasta el punto de señalar los avances de las mujeres como una amenaza para su propia existencia”.

Galí ha señalado que estos relatos que niegan la violencia machista, criminalizan el movimiento feminista o ridiculizan a las jóvenes que alzan la voz “no buscan ningún debate, están probando hasta dónde pueden estirar la cuerda de los derechos”. La representante socialista ha remarcado que “detrás de esas supuestas gracietas en las redes hay una ofensiva organizada que busca que muchas mujeres vuelvan a depender económicamente de un hombre y que, a base de normalizar discursos de odio y bromas machistas, pretende hacernos retroceder en derechos”.

Empoderamiento

Para la dirigente socialista, “el feminismo ha empoderado a las mujeres y eso incomoda a quienes siguen pensando que las mujeres deben ser sumisas". Por este motivo, “buscan que el feminismo desaparezca de las aulas, de los medios y de las instituciones”.

Galí ha abogado por continuar impulsando políticas que garanticen el empoderamiento económico femenino como clave para que muchas mujeres puedan salir de relaciones de violencia, decidir dónde viven, en qué trabajan y qué proyecto de vida quieren tener. “Es la filosofía de iniciativas socialistas como la subida del SMI o la reforma laboral, que han dado estabilidad a miles de mujeres”, ha explicado la diputada provincial, quien ha subrayado que “poner en cuestión la libertad de las mujeres es debilitar la calidad de la democracia”.

"Antídoto contra movimientos misóginos"

Para el PSPV-PSOE, la respuesta socialdemócrata pasa por redoblar los esfuerzos para desmontar los mitos y mentiras que utiliza la extrema derecha para atacar el feminismo y, al mismo tiempo, reforzar los servicios públicos, blindar las leyes de igualdad y garantizar recursos para que en las escuelas se eduque en igualdad, existan permisos de conciliación reales, planes de igualdad en las empresas, apoyo al talento femenino en la ciencia y la innovación y tolerancia cero ante la violencia machista.

“El socialismo siempre ha sido el mejor antídoto contra los movimientos misóginos y antifeministas y no tiraremos la toalla mientras haya personas, grupos organizados y partidos políticos que nos quieren calladas, cocinando en casa y dependientes económicamente de un hombre”, ha sentenciado.