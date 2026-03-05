La UJI reitera su compromiso con la igualdad de género con motivo del 8M

La Universitat Jaume I ha reiterado este jueves su compromiso con la igualdad con el acto institucional de conmemoración del día Internacional de las mujeres que ha incluido la lectura del manifiesto de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) por parte de la rectora de la UJI, Eva Alcón, y una representación de la comunidad universitaria.

Asimismo, la UJI ha instalado banderas violeta en diferentes puntos del campus y ha organizado varias actividades con motivo del 8M a lo largo del mes de marzo como talleres de igualdad y diversidad, jornadas sobre conciliación laboral y familiar, campañas en redes o representaciones teatrales, entre otras.

Mesa redonda

La Cátedra Increa de Innovación, Creatividad y Aprendizaje ha conmemorado también la jornada con una mesa redonda para acercar al estudiantado una realidad invisibilizada durante mucho tiempo: las mujeres emprendedoras.

El encuentro ha puesto el foco en el emprendimiento que nace en la universidad, a través de cuatro experiencias de jóvenes emprendedoras vinculadas a la UJI: Marta Senent, doctora en Humanidades y con máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada, al frente de ACEN Editorial y Adagio y COO de Symplia; Lucía Ubach Rivero, estudiante del grado en Finanzas y Contabilidad e impulsora de All You by Lu; Andreea Mara Luncan, graduada en Administración de Empresas y con máster en Marketing Internacional e Investigación de Mercados, como CEO de CircularScore y JoveJobs; y María Silvanna Catasús Rojas, arquitecta técnica especializada en interiorismo y visualización 3D, emprendedora con BioCatss, SL.

El Colegio de la Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana con el Departamento de Ciencias de la Comunicación y el Grado en Publicidad y Comunicación Corporativa ha celebrado la tercera edición de la jornada Mujeres: conciliar para no desaparecer, en la que han intervenido diferentes profesionales de agencias creativas. Asimismo, se ha inaugurado la exposición Mujeres de anuncio sobre mujeres referentes en creatividad publicitaria, en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.