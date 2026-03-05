La Vall organiza un programa de actos por el 8M que combina, salud, cultura y reivindicación

La Vall d’Uixó ha organizado una programación especial con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema Por todas y con todas, con un cartel obra de la ilustradora Tres Voltes Rebel.

Cartel obra de la ilustradora Tres Voltes Rebel. / Tres Voltes Rebel

Los actos arrancaron el pasado 27 de febrero y continúan hoy a las 18.30 horas en el restaurante Monpiedra con un tardeo feminista con el monólogo Soc hiperactiva de la artista Pepa Cases. Y mañana, a las 18.30 horas en el Espacio de Igualdad, se realizará la charla Reconstrucción estética después de la mastectomía a cargo de Mireia Martínez (Miareola).

Premios Falles per la Igualtat

El 13 de marzo se hará la entrega de los premios Falles per la Igualtat y, a las 17.00 horas en el centro social de Colonia Segarra, se hará un taller de suelo pélvico a cargo de la fisioterapeuta Isabel Casabó (inscripción gratuita en el teléfono 692 805 613).

El 14 de marzo, a las 18.00 horas en la biblioteca, tendrá lugar el XXI Recital de Poesía Alma de Mujer, seguido a las 19.00 horas de una obra a cargo del Grup de Teatre Carbonaire y, posteriormente, cenar de paiporta en el centro social de Carbonaire.

El 25 de marzo, a las 18.00 horas en el Espai d’Igualtat, se inaugurará la exposición Territori de batalla. La dona en la societat desconcertada del artista Vicent Vercher, que se podrá visitar hasta el 15 de abril. Y el 29 de marzo, a las 18.00 horas en la biblioteca, se realizará el cinefórum con la proyección de Calladita, de Miquel Faus.