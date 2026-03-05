El virus que ha obligado a sacrificar 3.000 vacas en España pone en alerta a la ganadería de Castellón: "Necesitamos vacunar ya"

El sector de la ganadería bovina de Castellón tiene un nuevo motivo para estar preocupado. La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), una enfermedad vírica infecciosa grave que afecta a vacas y reses bravas, se extiende por más zonas del país. Si hasta ahora se había localizado 18 focos en Girona, esta misma semana se han notificado otros dos brotes en la localidad oscense de Fiscal, lo que ha obligado a sacrificar 281 vacas, y ha encendido las alarmas entre los ganaderos de Castellón.

La inquietud en el interior de la provincia, donde se concentran la mayoría de las explotaciones de bovino, es máxima y así lo han manifestado el medio centenar de ganaderos que se han reunido en San Mateu para analizar la evolución de una enfermedad que provoca en los animales fiebre, nódulos en la piel y mucosas, edema y pérdida de producción. Convocados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), los profesionales han mostrado su temor a que el virus acabe llegando a Castellón desde el norte de España y Francia, a través del movimiento de animales enfermos o por la transmisión de insectos hematófagos como mosquitos y moscas cuando vuelva el calor.

"Lo que reclamamos son medidas preventivas, especialmente el cambio normativo para adelantar la vacunación en zonas libres de la enfermedad como Castellón, mantener el apoyo económico para favorecer la bioseguridad de las explotaciones y subvencionar al máximo la desinsectación de granjas, corrales y recintos taurinos", explican desde la organización agraria que preside Cristóbal Aguado. AVA advierte de la evolución epidemiológica de la DNC y las posibles consecuencias que su expansión podría tener sobre la viabilidad sanitaria y económica de las granjas de vacas y reses bravas para los festejos de ‘bous al carrer’.

Sergio Centelles, ganadero de Benassal y socio de AVA, es uno de los profesionales del Baix Maestrat, Els Ports, Alt Maestrat, L’Alcalatén y La Plana Alta que han asistido a la reunión y, como la mayoría, cree que la única solución es la vacunación. "Pedimos que nos permitan vacunar ya a las vacas, antes de que llegue la enfermedad". La actual normativa no autoriza la vacunación en una zona hasta que la DNC aparece, por lo que "haría falta que el Ministerio sí ayudara a los ganaderos de Castellón a estar preparados para cuando llegue el problema, porque después ya será demasiado tarde", explica.

Pérdidas millonarias

Centelles apunta a que, en caso de detectarse la DNC en Castellón, causaría "unas pérdidas económicas difíciles de remontar y tiraría al traste muchos años de trabajo para obtener una genética apropiada de nuestros animales". "Hay que apostar también por la bioseguridad, pero no todo va a depender de nosotros, sino de los vectores, y resulta necesario que la normativa se adapte a la realidad”; reivindica.

Los ganaderos alertan que la DNC, en base a su estatus según el reglamento delegado (UE) 2020/687, obliga a sacrificar todos los animales de la granja en caso de detectarse un solo positivo, además de inmovilizar las explotaciones próximas. Así ha ocurrido esta misma semana en Aragón, donde la enfermedad ha llegado por primera vez desde Cataluña. En el conjunto nacional, la cifra de focos se eleva ya a 20 y las reses sacrificadas a más de 3.000 desde el pasado mes de octubre.