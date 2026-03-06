Aemet concreta cuánto lloverá este sábado en Castellón

La delegación en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología ya ha confirmado que este sábado, 7 de marzo, se mantendrá la alerta amarilla por fuertes precipitaciones y tormentas durante toda la jornada en la provincia de Castellón. El pronóstico cita que esta noche de viernes a sábado no dará tregua y el aviso continuará durante toda la jornada de mañana, hasta las 23.59 horas, eso sí, con "peligro bajo".

En concreto, la previsión tanto en la mitad norte de Castellón como en la sur, en litoral e interior, se especifica que este sábado podrían caer desde 20 litros por m2 en una hora hasta los 60 litros en 12 horas. En municipios donde están previstos festejos, como la Magdalena en Castelló, están muy pendientes del cielo para ver cómo puede interferir en la programación y horarios de los actos previstos. En otros como Benicarló ya han decidido aplazar la cabalgata del Ninot.

El tiempo por horas, los momentos con más carga de lluvia

Los modelos predictivos apuntan a que en la capital de la Plana, los momentos donde se espera mayor cantidad de lluvia se reparten entre las 6.00, 9.00 horas, las 12.00 y las 16.00 horas.

Noticias relacionadas

Sigue el directo del tiempo en Castellón para conocer las últimas novedades.