La borrasca Regina deja en Castellón 75,2 l/m2 en 24 horas, el cuarto registro más alto en marzo

El Observatorio de Morella ha registrado una precipitación de 75,2 litros por m2 en 24 horas. Un acumulado que supone el cuarto registro más alto en un mes de marzo. Hoy continúan las precipitaciones y las temperaturas bajas. El impacto de la borrasca Regina se deja notar sobre todo en el norte de la provincia de Castellón, en las coamrcas de l'Alt Maestrat y Els Ports, donde se están dando esta mañana las cifras más altas de lluvias de toda la Comunitat Valenciana.

El río Bergantes, con caudal tras las últimas lluvias, a su paso por la comarca. / Mediterráneo

En la jornada de hoy lidera Catí, con 67,3 litros por m2; le sigue la Pobla de Benifassà, con 60,2; Valilbona, con 59,6; o Xert, con 55,6.

