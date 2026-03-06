La borrasca Regina deja en Castellón 75,2 l/m2 en 24 horas, el cuarto registro más alto en marzo
La estación de Morella ha contabilizado cantidades inusuales para este mes
Hoy los registros de lluvia más elevados de la Comunitat se concentran en los municipios del norte de Castellón, donde continúa descargando
El Observatorio de Morella ha registrado una precipitación de 75,2 litros por m2 en 24 horas. Un acumulado que supone el cuarto registro más alto en un mes de marzo. Hoy continúan las precipitaciones y las temperaturas bajas. El impacto de la borrasca Regina se deja notar sobre todo en el norte de la provincia de Castellón, en las coamrcas de l'Alt Maestrat y Els Ports, donde se están dando esta mañana las cifras más altas de lluvias de toda la Comunitat Valenciana.
En la jornada de hoy lidera Catí, con 67,3 litros por m2; le sigue la Pobla de Benifassà, con 60,2; Valilbona, con 59,6; o Xert, con 55,6.
Sigue aquí el directo del tiempo en Castellón para conocer las últimas novedades.
