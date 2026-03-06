Castellón aún sufre el techo de cristal: las mujeres solo ocupan uno de cada cuatro cargos directivos

"Algo estamos haciendo mal". Las mujeres siguen siendo víctimas en la provincia de Castellóndel denominado techo de cristal o, lo que es lo mismo, que los despachos de las empresas estén repletos de hombres por culpa de unos obstáculos, aparentemente invisibles, que impiden que ellas se sitúen al frente de puestos de responsabilidad. Una barrera que, en pleno 2025, llega hasta el punto de que solo uno de cada cuatro cargos directivos está en manos de mujeres.

Así lo ha dado a conocer este jueves el Institut Valencià d'Estadística (IVE), con la actualización de los datos de género, en este caso a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), a las puertas del día internacional de las mujeres, el 8 de marzo. En concreto, dicho análisis refleja que en suelo castellonense ellas solo representan el 25,4% en los cargos directivos. Se trata del dato más bajo de toda la Comunitat Valenciana, pues la media autonómica se sitúa en el 33,8%, lo que viene a ser uno de cada tres puestos con talento femenino al frente. En la provincia de Alicante el peso de ellas queda en el 31,2% y en la de Valencia en el 35%.

Mejora en la última década

Es cierto que en la última década se ha producido cierta mejora, pues en el 2016 el peso de las directivas en Castellón era del 22,6%, casi tres puntos menos. Sin embargo, llama la atención el retroceso en el último año, ya que en el 2024 ellas eran el 39,7%.

Si nos centramos en los puestos de alta dirección, la presencia de féminas de la provincia es todavía más limitada, quedando en el 23,7%, de nuevo el porcentaje más reducido de la autonomía y por debajo de la media, en el 33,1%.

No es el único dato, ni mucho menos, que hace saltar las alarmas y confirma que la brecha de género esta todavía hoy muy presente. Muestra de ello, como recogió ayer este diario, son las pensiones, con las mujeres que perciben un ingreso medio un 30% inferior al de los hombres. O la diferencia en los sueldos de las trabajadoras, que lleva a que ellas perciban hoy el mismo salario que tenían ellos en el 2015, una década atrás.

Precisamente este jueves la directora de Innovación de la Universitat Jaume I (UJI) y directora de la Cátedra Increa, Marisa Flor, abordó en un acto la brecha en el ámbito del emprendimiento, que tampoco se libra de la desigualdad. Y es que, siguiendo con las cifras, la intención de poner en marcha un negocio es similar entre hombres y mujeres, aunque la tasa de actividad emprendedora en ellos es del 7,5% frente al 6,1% de ellas.

Los obstáculos

¿Y cuáles son las trabas? La responsable de Igualdad de UGT en Castellón y miembro de la Coordinadora Feminista, Victoria Garrido, considera que "algo estamos haciendo mal" ante las brechas que aún perduran y que atribuye a cuestiones como que "las mujeres todavía somos las que más tiempo dedicamos a los cuidados, con cuatro horas frente a la hora de media de los hombres que sostienen estudios, a pesar de que se crea que se está mejorando aún queda mucho por hacer en este sentido".

Garrido apunta que existen diferencias, con todo, entre sectores y ocupaciones, aunque el abordaje "requiere un trabajo transversal y desde una perspectiva feminista". "Es muy importante seguir avanzando en que las empresas cuenten con un plan de igualdad y que se cumplan, abordarlo también en las negociaciones colectivas y contar con los recursos necesarios", considera la integrante de la Coordinadora Feminista de Castellón.

Garrido recalca "la importancia del 8M, más aún ante los crímenes machistas y el auge de partidos negacionistas", recordando los recientes asesinatos de Ana, María José y Noemí en la provincia, hace apenas unas semanas.