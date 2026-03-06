La Diputación de Castellón apoya a los municipios para derribar edificios en mal estado

La Diputación de Castellón refuerza su apoyo a los municipios con la activación de una nueva convocatoria de ayudas para el derribo de edificios de titularidad municipal que presenten un elevado grado de deterioro.

La línea de subvenciones tiene un presupuesto total de 100.000 euros y permitirá a las localidades de menos de 20.000 habitantes derribar inmuebles en mal estado y, con ello, mejorar la seguridad, contribuir a la mejora de los espacios y servicios para la ciudadanía

“Desde el gobierno provincial escuchamos las necesidades de nuestros alcaldes y alcaldesas y seguimos trabajando para mejorar los espacios de nuestros municipios, garantizando que cada actuación tenga un impacto real en la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, ha señalado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

"Gran ayuda para los ayuntamientos pequeños"

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha ensalzado el éxito de las dos convocatorias anteriores y ha asegurado que “son unas subvenciones de gran ayuda para los ayuntamientos más pequeños de la provincia, que necesitan derribar algún edificio municipal, pero por falta de presupuesto, no pueden hacerlo”.

En los dos últimos años, según ha explicado, diferentes ayuntamientos de la provincia han llevado a cabo el derribo de edificios gracias a estas ayudas, demostrando la efectividad de la convocatoria para mejorar la seguridad y el entorno urbano. “Obras muy importantes para la mejora de los servicios en los municipios, ya que han permitido derribar edificios en mal estado y construir locales nuevos en condiciones óptimas”, ha indicado Barrachina.

La nueva convocatoria permite costear las inversiones, según ha explicado el vicepresidente Héctor Falgado, cubriendo gastos de la ejecución del derribo y retirada de escombros, incluyendo en todo caso presupuesto de ejecución por contrata, honorarios de redacción de proyecto y honorarios de dirección. Se considerarán, a su vez, gastos no subvencionables las renovaciones, así como ampliaciones de cualquier infraestructura, además de cualquier gasto de tipo ordinario en materia de servicios básicos.

Priorizarán los inmuebles más antiguos

El vicepresidente ha indicado que los criterios de valoración “premiarán la antigüedad de la edificación y el grado de deterioro del inmueble, seguido del posterior destino del suelo y la población total del municipio”. Con ello, “buscamos priorizar aquellos proyectos que generen un mayor beneficio a la población, asegurando que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente y que las actuaciones contribuyan a revitalizar nuestros municipios, especialmente los más pequeños”, ha añadido Folgado.

Los municipios interesados deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.