El embalse de Ulldecona empieza a aliviar agua al norte de Castellón ante la persistencia de las lluvias

El Embalse de Ulldecona ha empezado esta mañana a aliviar entradas de aguas por salidas, en torno a 14 m³/s. Así lo ha informado la Confederación Hidrográfica del Júcar pasadas las 11.00 horas, todo ello en previsión de que persistan en las próximas horas las fuertes precipitaciones por el impacto de la Borrasca Regina, que ya ha dejado acumulados importantes en la provincia de Castellón.

Desde la CHJ han incidido en que "con estos volúmenes -de desembalse- no se prevén afecciones aguas abajo".

Asimismo, ha informado que la borrasca está dejando lluvias de carácter persistente en el norte de Castellón, donde se han registrado en las últimas 12 horas acumulados de 60,40 l/m2 en Catí, 56 en Pobla de Benifassà o 55,20 en Morella.

El mapa de caudales de toda la provincia, tal y como certifica el organismo estatal, "se mantienen en situación de normalidad".

Registros inusuales para un mes de marzo

Por otro lado, el Observatorio de Morella ha registrado una precipitación de 75,2 litros por m2 en 24 horas. Un acumulado que supone el cuarto registro más alto en un mes de marzo. Hoy continúan las precipitaciones y las temperaturas bajas. El impacto de la borrasca Regina se deja notar sobre todo en el norte de la provincia de Castellón, en las coamrcas de l'Alt Maestrat y Els Ports, donde se están dando esta mañana las cifras más altas de lluvias de toda la Comunitat Valenciana.

En la jornada de hoy lidera Catí, con 67,3 litros por m2; le sigue la Pobla de Benifassà, con 60,2; Valilbona, con 59,6; o Xert, con 55,6.

