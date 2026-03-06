Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Mediterráneo' acerca a los estudiantes de la UJI los retos de la comunicación en la era digital

El director del diario, Ángel Báez, aborda los desafíos de la prensa tradicional con la transformación

El director de 'Mediterráneo', Ángel Báez, con los estudiantes de 4º de Comunicación Audiovisual de la UJI.

El director de 'Mediterráneo', Ángel Báez, con los estudiantes de 4º de Comunicación Audiovisual de la UJI. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

La comunicación atraviesa un momento marcado por la transformación digital, que ha abierto un nuevo panorama para la prensa tradicional con el avance de las nuevas tecnologías y la modificación de los hábitos de consumo informativo.

Un escenario plagado de desafíos que el director de El Periódico Mediterráneo, Ángel Báez, abordó este jueves, 5 de marzo, en una charla con el alumnado de 4º curso de Comunicación Audiovisual de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón.

Báez, durante la charla en la UJI.

Báez, durante la charla en la UJI. / MEDITERRÁNEO

Modelo de negocio y métricas

Báez acercó a los estudiantes su experiencia al frente del diario de referencia de la provincia, destacando cómo ha cambiado el ejercicio del periodismo en los últimos años e incidiendo en la transformación que ha vivido no solo la manera en que la ciudadanía accede a la información, sino también el propio modelo de negocio de los medios.

El director de este diario hizo hincapié en especial en el proceso de digitalización y la importancia que tienen ahora las métricas como herramienta para comprender mejor al usuario, conocer sus intereses y adaptar los contenidos a las nuevas demandas de la audiencia. Báez también subrayó las oportunidades que surgen de este proceso, en especial para las nuevas generaciones de profesionales, con la aparición de nuevos perfiles laborales vinculados al entorno digital.

Con todo, Báez recalcó que pese a los cambios que se están produciendo, la labor del comunicador, eso sí, sigue siendo fundamental, como vehículo para conectar información veraz con el usuario.

